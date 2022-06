Bilan de la COVID-19 au Québec

Un nouveau sous-variant en hausse au Québec

La tendance des nouveaux cas de COVID-19 repart à la hausse au Québec, bien que les hospitalisations et les décès poursuivent leur recul. Ce rebond survient dans le contexte où un sous-variant responsable d’une nouvelle vague aux États-Unis prend de plus en plus de place.