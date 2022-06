(Québec) Le gouvernement Legault a octroyé pour 6 milliards de dollars de contrats de gré à gré, conclus en vertu de l’état d’urgence sanitaire, qui lui a conféré des pouvoirs exceptionnels d’attribution de contrats pendant les deux années de la pandémie.

Fanny Lévesque La Presse

Pour l’ensemble de la durée de l’état d’urgence sanitaire, plus de 4500 contrats ont été conclus par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les établissements de santé, le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) et la Société québécoise des infrastructures (SIQ), apprend-on dans le rapport d’évènement sur l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19, déposé mardi à l’Assemblée nationale.

La valeur totale de ces contrats s’élève à 6 milliards de dollars. La majorité des contrats visait l’approvisionnement en équipements de protection individuelle (EPI). Ces contrats ont également permis l’acquisition des fournitures médicales utilisées dans le réseau dela santé, comme dans les centres hospitaliers, les centres de dépistage, ainsi que pour l’embauche de ressources humaines.

On apprend également que le coût net de la crise sanitaire entre le 13 mars 2020 et le 31 mars 2022 est évalué à 15 milliards de dollars. Ces sommes ont été investies à partir du portefeuille de la santé et des services sociaux pour permettre à Québec de faire face à la COVID-19, indique-t-on dans le document.

Le gouvernement Legault a déposé le document en vertu de l’article 129 de Loi sur la santé publique, qui prévoit que le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit faire le bilan, dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, de l’utilisation de ces pouvoirs d’exception. Le premier ministre, François Legault, avait pris l’engagement de le faire avant la fin de la session parlementaire, le 10 juin.

Québec a levé l’état d’urgence sanitaire le 1er juin dernier avec l’adoption du projet de loi 28. Le ministre Christian Dubé se garde néanmoins certains pouvoirs d’exception jusqu’en décembre 2022, notamment des mesures opérationnelles et de ressources humaines pour permettre par exemple à davantage de professionnels, comme les vétérinaires, d’exercer des activités de vaccination et de dépistage.

En vertu de la nouvelle loi 28, le gouvernement maintient par ailleurs certains contrats conclus en vertu de l’urgence sanitaire pour une durée maximale de cinq ans. Ces contrats et leurs valeurs sont d’ailleurs détaillés dans le rapport d’évènement.

Un total de 193 contrats liés à la vaccination et au dépistage pourront être prolongés jusqu’au 31 décembre 2022 pour une valeur de 89 millions. Ceux touchant la distribution et l’entreposage pourront être prolongés et maintenus pour une période maximale de cinq ans. Il s’agit de 80 contrats dont la valeur atteint 72 millions.