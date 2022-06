Québec signale dimanche 3 décès de plus attribuables à la COVID-19 et 437 infections supplémentaires. Aucune donnée sur les hospitalisations n’est toutefois disponible.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces nouvelles données brutes portent le total des morts liées à la maladie à 15 449 depuis son apparition dans la province.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rapporte aussi 437 nouveaux cas depuis le bilan précédent. Les autorités ont recensé plus de 1,07 million de cas d’infection depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertoriés n’est toutefois pas représentatif de la situation, puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux groupes prioritaires, comme les travailleurs de la santé.

Selon le site VaccinTrackerQC, 6057 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont plus de la moitié ont été des deuxièmes doses de rappel, ou quatrièmes doses.

On ignore toutefois le nombre d’hospitalisations COVID en date du 5 juin, ces données n’ayant pas été publiées en après-midi. Depuis le 3 juin dernier, les données sont actualisées du mardi au samedi uniquement. Les données diffusées le mardi incluent le cumulatif des samedi, dimanche et lundi, rappelle le MSSS par courriel.

Samedi, on signalait qu’il y avait 1038 hospitalisations liées à la COVID-19, soit une baisse de 29 au cumulatif. On recensait aussi 28 personnes qui se trouvent toujours aux soins intensifs, un nombre qui était demeuré stable par rapport à la veille.

Dans la population générale québécoise, environ 87 % des gens ont reçu une première dose de vaccin, 83,5 % en ont deux, 52,2 % en ont trois, et 13,3 % disposent maintenant de quatre doses.

Mercredi dernier, le gouvernement Legault a officiellement mis fin à l’urgence sanitaire, plus de deux ans après son entrée en vigueur, grâce à l’adoption du projet de loi 28 qui lui permet de conserver certains pouvoirs d’exception jusqu’en décembre 2022. Ces pouvoirs demeurent toutefois excessifs aux yeux des partis de l’opposition, qui ont tous voté contre l’adoption du texte législatif.

« Je sais que c’est difficile à entendre, mais on est encore en pandémie, le virus est encore là. Le Dr Boileau est très clair, il pourrait y avoir une vague d’une certaine importance à l’automne. On aimerait être en condition de vaccination tôt à l’automne, ça veut dire le mois d’août, septembre. Il faut être prêt », avait fait valoir le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à son arrivée au Conseil des ministres.

Avec La Presse Canadienne