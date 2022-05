Le Conseil des aéroports du Canada a imputé récemment aux mesures sanitaires et au personnel insuffisant les énormes retards aux douanes et aux contrôles de sécurité dans les aérogares de tout le pays.

(Ottawa) L’Agence de la santé publique du Canada a annoncé mardi que les restrictions à la frontière liées à la COVID-19 resteront en vigueur pendant encore au moins un mois.

Laura Osman La Presse Canadienne

Jusqu’au 30 juin, au moins, tous les voyageurs, peu importe leur statut vaccinal, devront donc continuer à transmettre leurs renseignements à l’aide de l’application gratuite #ArriveCAN ou du site web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

La Santé publique en a fait l’annonce sur Twitter mardi matin, au lendemain du rejet par les Communes d’une motion de l’opposition conservatrice qui visait à « rétablir immédiatement » les règles de voyage prépandémiques.

Plusieurs restrictions liées à la pandémie sont en place dans les aéroports et aux frontières terrestres du Canada, y compris le « passeport vaccinal », les tests de dépistage aléatoires et l’obligation pour les voyageurs internationaux de répondre aux questions liées à la pandémie sur l’application ArriveCan.

Les restrictions spécifiques varient en fonction de l’âge, de la nationalité et du statut vaccinal des voyageurs.

Le Conseil des aéroports du Canada a imputé récemment aux mesures sanitaires et au personnel insuffisant les énormes retards aux douanes et aux contrôles de sécurité dans les aérogares de tout le pays. Ces retards ont entraîné des files d’attente si longues que dans certains cas, les aérogares ne peuvent pas physiquement les contenir — et des voyageurs ont été retenus de longues minutes dans leur avion après l’atterrissage au Canada.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, soutient que les discussions sur l’équilibre entre la santé publique et la fluidité de l’économie sont toujours en cours.