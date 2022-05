(Montréal) L’actuelle vague de COVID-19 continue de reculer au Québec.

La Presse Canadienne

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, le nombre de patients dans les hôpitaux à cause du coronavirus est passé de 1754 à 1691. On recense 53 personnes aux soins intensifs, six de moins que la veille.

Vingt nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 15 276 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Le ministère de la Santé rapporte également 798 nouveaux cas depuis le précédent bilan. Les autorités ont recensé plus de 1,05 million de cas d’infection depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Selon le site VaccinTrackerQC, 16 165 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, en grande partie des deuxièmes doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est de 91,44 %. On signale aussi que 87,71 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et que 59,28 % a reçu une dose de rappel.

Il sera intéressant d’observer les effets de la levée du port du masque obligatoire dans la plupart des lieux publics au Québec sur ces données au cours des prochaines semaines.

Le port du couvre-visage n’est plus obligatoire dans les endroits publics au Québec depuis samedi, sauf dans les transports en commun et les endroits où l’on donne des soins, tels les hôpitaux, les CHSLD et les cliniques médicales.