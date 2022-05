Selon des chercheurs de Concordia

Le risque d’infection plus grand à l’école et au bureau

Où est-on le plus susceptible d’attraper la COVID-19 ? Si on y va totalement au hasard, tous bâtiments confondus, c’est dans les écoles que le risque est le plus élevé. Mais c’est au bureau que le risque d’infection est le plus élevé si on se trouve directement en contact avec une personne atteinte. Et au bureau comme à l’école, quand une distance de deux mètres n’est pas possible, le masque demeure la meilleure de toutes les stratégies.