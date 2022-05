Les 18 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous

Tous les Québécois de 18 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour obtenir leur quatrième dose de vaccin contre la COVID-19, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Sur Twitter, Santé Québec indique en effet qu’il est « maintenant possible » pour tous les Québécois qui ont entre 18 et 59 ans « de prendre rendez-vous sur Clic Santé » pour obtenir une deuxième dose de rappel. Des plages sont ouvertes depuis ce matin sur le site web de l’organisme, confirme ce dernier.

La décision survient alors qu’il n’y a toujours « pas de recommandation du CIQ [Comité sur l’immunisation du Québec] pour ce groupe d’âge », avoue le ministère. Ce dernier ajoute qu’il demeure toutefois possible dès maintenant d’administrer cette quatrième dose « aux personnes qui le souhaitent », notamment parce qu’il n’y a « pas de contre-indication » en ce sens.

Plus tôt, mercredi, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, avait soutenu qu’il est « probable » que le Québec traverse une autre vague l’automne prochain, ce qui pourrait demander un « nouvel effort de vaccination ». Il a aussi confirmé du même coup que le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics, à compter du 14 mai prochain, à l’exception des transports collectifs et des établissements de santé.

« Il n’y a personne au monde qui est capable de prédire ce qui va arriver avec le coronavirus. […] On n’est pas à l’abri d’une surprise qui va nous porter à ajuster une série de mesures », a-t-il souligné, ne s’avançant pas toutefois sur un éventuel élargissement de la quatrième dose.

Jusqu’ici, la quatrième dose était disponible sur rendez-vous pour les personnes de 60 ans et plus, les résidants des CHSLD ou des résidences privées pour aînés (RPA) et les personnes immunosupprimées de 12 ans et plus.

Les plus jeunes pouvaient toutefois déjà obtenir une quatrième dose sans rendez-vous, dans certains centres de vaccination. Fait à noter : le délai minimal à observer entre deux doses demeure de trois mois.