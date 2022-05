C’est maintenant officiel : les Québécois n’auront plus à porter le masque dans les lieux publics, dès le 14 mai prochain. Il demeurera toutefois obligatoire pour le moment dans le réseau de la santé et le transport en commun.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Même si le port du masque n’est plus obligatoire pour les lieux publics, ça ne veut pas dire qu’il y a une interdiction de l’utiliser. Il va plutôt être facultatif. Et on pourra bien sûr le porter par choix personnel ou par souci de protéger les autres », a indiqué mercredi le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, en invitant les Québécois à respecter le choix de tous.

Tel que La Presse l’a rapporté mardi, le masque restera d’ailleurs obligatoire dans le transport en commun et les établissements de santé, ainsi que pour les personnes qui sont en isolement pour 10 jours en raison de la COVID-19. La Santé publique continuera également de recommander le port du masque dans différentes situations, comme lors de contacts auprès de personnes vulnérables.

Le tout survient alors que le Québec « montre des signes très tangibles d’espoir ». « Tous les indicateurs sont à la baisse, que soit le nombre de cas, le nombre d’employés de santé positifs, les hospitalisations, les absences pour les travailleurs de la santé, les élèves du secondaire et du primaire. En fait, tout le portrait va de mieux en mieux. Même les éclosions sont en baisse », a jugé le Dr Boileau, rappelant toutefois que la prudence « est encore de mise ». « La pandémie n’est pas terminée. Le virus reste le même et il demeure potentiellement contagieux pendant 10 jours. »

Une nouvelle vague « probable » à l’automne

Le Dr Boileau soutient qu’il est « probable » que le Québec traverse une autre vague l’automne prochain, qui pourrait demander un « nouvel effort de vaccination ». « Il n’y a personne au monde qui est capable de prédire ce qui va arriver avec le coronavirus. […] On n’est pas à l’abri d’une surprise qui va nous porter à ajuster une série de mesures », a-t-il souligné, réitérant toutefois que l’intention n’est pas de réimposer le port du masque.

« La question, ce n’est pas : est-ce qu’il y aura une septième vague ? C’est plutôt : quand aura lieu la septième vague ? On doit se préparer pour ça », a ajouté le médecin microbiologiste au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Dr Jean Longtin. Selon lui, on ignore si un nouveau variant pourrait se développer et son impact sur la vaccination, notamment.

« Notre souhait le plus grand, ce sera de tenir compte du nouvel arsenal vaccinal, puisqu’il y a d’autres produits en route, et des études faites sur de nouveaux types de vaccins qui se précisent plus sur des variants comme Omicron », a ajouté le Dr Boileau, en précisant qu’il faudra aussi « bien placer » les campagnes de vaccination « au bon moment, pour que ce soit avant une vague, pas pendant et encore moins après ».

Le Québec rejoint le reste du Canada

En mars, Québec avait indiqué que le port du masque prendrait fin « au plus tard à la mi-avril » dans tous les lieux publics, mais la sixième vague de COVID-19 — propulsée par le variant BA.2 — a finalement chamboulé les plans. Le port obligatoire est donc demeuré en place.

Rappelons qu’en date de mercredi, le Québec était encore le seul endroit au Canada à imposer le port du masque dans les lieux publics, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, qui compte pour sa part cesser de l’exiger dès ce vendredi.

En Alberta et en Saskatchewan, le masque n’est plus requis depuis le 1er mars. La Colombie-Britannique a abandonné cette mesure le 11 mars, suivie par le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador le 14 mars, le Manitoba le 15 mars, le Yukon le 18 mars, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse le 21 mars, les Territoires du Nord-Ouest le 1er avril et le Nunavut le 11 avril.