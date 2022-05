La COVID-19 continue de perdre du terrain au Québec, où l’on rapporte une baisse de 12 hospitalisations, ainsi que trois nouveaux décès.

Pierre-André Normandin La Presse

Les trois nouveaux décès rapportés lundi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 19. La tendance est en baisse de 24 % sur une semaine.

Le Québec rapporte également lundi une baisse de 12 hospitalisations. Les 2170 personnes hospitalisées présentement représentent une diminution de 8 % sur une semaine.

Aux soins intensifs, les 78 patients représentent une hausse de trois par rapport à la veille. Par contre, la tendance y est néanmoins en baisse de 9 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer de diminuer au cours des prochains jours, le nombre de sorties continuant de surpasser les admissions. On recense en moyenne 25 patients de moins chaque jour.

Les 906 nouveaux cas rapportés lundi portent la moyenne quotidienne à 1531. La tendance est ainsi en baisse de 27 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positif à la COVID-19 demeure très élevée, à 9,2 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 1686 personnes ont également rapporté au cours de la fin de semaine avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont baissé de 42 % depuis une semaine.

La campagne de vaccination ralentit peu à peu, le nombre de quatrième doses administrées étant en chute. Le Québec administre en moyenne 26 000 doses par jour, 16 % de moins qu’il y a une semaine. À ce jour, 9,4 % des Québécois ont reçu quatre doses. Reste que la proportion grimpe à 31,9 % si on tient uniquement compte des 60 ans et plus, principal groupe admissible à cette deuxième dose de rappel.