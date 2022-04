Après plusieurs hausses successives ces derniers jours, les hospitalisations liées à la COVID-19 repartent à la baisse au Québec mercredi, semblant entamer une certaine stabilisation. La province recense également 22 décès et plus de 2000 nouvelles infections.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 22 nouveaux décès rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 27. La tendance est en hausse de 27 % sur une période d’une semaine.

Dans le réseau de la santé, on recense 37 hospitalisations de moins, qui découlent de 213 nouvelles entrées à l’hôpital et 250 sorties. À ce jour, 2372 patients demeurent hospitalisés, dont 92 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux cas en 24 heures sur ce plan (17 entrées, 15 sorties).

Fait à noter : environ 43 % des patients atteints de la COVID-19 hospitalisés (974 personnes) ont été admis en raison du coronavirus. À l’inverse, 57 % des patients ont été hospitalisés pour une autre raison, mais se sont avérés positifs à la COVID-19. Aux soins intensifs, 63 % des patients sont admis en raison de la COVID-19, et 37 % pour un autre motif.

Pour l’heure, les 2372 personnes hospitalisées présentement représentent un nombre stable sur une semaine. Aux soins intensifs, les 92 patients représentent une baisse de 9 % sur une semaine. A priori, le nombre de personnes hospitalisées semble se stabiliser, le nombre d’admissions étant globalement similaire aux sorties.

Dans de nouvelles modélisations parues mercredi, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) prévoit « une baisse des nouvelles hospitalisations » dans les deux prochaines semaines.

L’Institut prévoit ainsi « une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations à environ 150 par jour », avec un intervalle de confiance situé entre 125 et 183, Le nombre de lits hospitaliers réguliers occupés pour la COVID-19 serait donc « en dessous du niveau 4 défini par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) », soit environ 1910 lits, avec un intervalle de 1776 à 2059. Aux soins intensifs, on prévoit aussi une baisse d’occupation des lits, qui pourraient occuper d’ici deux semaines « environ 40 % des lits du niveau 1 défini par le MSSS », soit environ 70 lits avec un intervalle entre 65 et 76.

Zoom sur la transmission

Québec signale par ailleurs 2066 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, ce qui porte la moyenne quotidienne à 2032. La tendance est ainsi en baisse de 13 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. Lundi, la Santé publique a néanmoins réalisé 20 092 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positif à la COVID-19 demeure très élevée, à 11,5 %. En plus des cas dépistés par tests PCR, 1012 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont diminué de 13 % depuis une semaine.

Jusqu’ici, tout près de 196 780 tests rapides ont été autodéclarés sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont la forte majorité, soit plus de 160 670 d’entre eux, ont présenté un diagnostic positif à la COVID-19.

Côté vaccination, un peu plus de 29 965 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de mardi au Québec, auxquelles s’ajoutent quelque 1545 vaccins donnés avant le 26 avril qui n’avaient pas encore été officiellement comptabilisés. Le Québec administre en moyenne 31 000 doses par jour présentement, principalement des quatrièmes doses à des personnes de 60 ans et plus.

Part des Québécois ayant reçu une dose : 86,8 %

Part des Québécois ayant reçu deux doses : 83,2 %

Part des Québécois ayant reçu trois doses : 51,4 %

Part des Québécois ayant reçu quatre doses : 8,0 %

Avec Pierre-André Normandin