(Montréal) Québec recense samedi 34 nouveaux décès liés à la COVID-19 et 39 hospitalisations de moins que la veille.

Léa Carrier La Presse

Les 34 nouveaux décès rapportés samedi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 26. La tendance est en hausse de 38 % sur une semaine.

La baisse de 39 hospitalisations porte le nombre total de personnes hospitalisées à 2371, une hausse de 11 % sur sept jours.

Aux soins intensifs, on compte un patient de plus que vendredi, mais les 89 patients représentent une baisse de 15 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées risque de continuer à augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions continuant à surpasser les sorties. Sur une semaine, la tendance est en moyenne de 34 patients de plus chaque jour.

Les 2101 nouveaux cas rapportés samedi portent la moyenne quotidienne à 2152. La tendance est ainsi en baisse de 25 % sur sept jours. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination continue de prendre de la vitesse. Le Québec administre en moyenne 28 000 doses de vaccin par jour présentement, principalement des quatrièmes doses. À ce jour, 86,8 % des Québécois ont reçu au moins une dose, mais seulement 51,2 % en ont obtenu trois. Et 7,1 % des Québécois ont désormais quatre doses, essentiellement des personnes de 60 ans et plus.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse