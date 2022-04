(Ottawa) Il sera bientôt un peu moins contraignant de voyager au Canada. Les adultes entièrement vaccinés n’auront plus à fournir un plan de quarantaine à leur arrivée au pays ni à porter le masque dans les endroits publics. Ces assouplissements aux mesures à la frontière entreront en vigueur le 25 avril.

Mylène Crête La Presse

La plupart des provinces ont déjà abandonné le port du masque dans les lieux publics à l’exception du Québec et l’Île-du-Prince-Édouard. Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a indiqué jeudi qu’il sera maintenu jusqu’à la mi-mai. L’Île-du-Prince-Édouard compte pour sa part l’abandonner le 28 avril.

Les enfants de 5 à 11 ans non vaccinés ou qui ont reçu seulement une dose n’auront plus à subir un test de dépistage avant d’entrer au Canada, à condition qu’ils soient accompagnés d’un adulte pleinement vacciné. À l’instar des adultes, ils ne devront plus fournir de plan de quarantaine.

Les tests de dépistage demeurent toutefois en vigueur pour les 12 ans et plus non vaccinés ou partiellement vaccinés.

Les voyageurs adultes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin ne devront plus surveiller et signaler l’apparition de symptômes de la maladie, se mettre en quarantaine s’ils ont été en contact avec un autre voyageur symptomatique et tenir une liste des endroits fréquentés durant leur séjour et de contacts.

Plus de détails à venir.