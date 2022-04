Le Québec prolonge de deux semaines l’obligation du port du masque dans les lieux publics, comme le recommande la Santé publique, même si tout indique que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est à la baisse.

Cette décision, annoncée jeudi en point de presse par le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, fait en sorte que le Québec est maintenant le seul endroit au Canada à imposer le masque dans les lieux publics, sauf l’Île-du-Prince-Édouard, qui devrait lever cette mesure le 28 avril.

« On va suivre la situation de près. Et on va être ravis de reconsidérer le tout si cette situation devait s’améliorer substantiellement au cours des prochains jours », a précisé le Dr Boileau.

Le nombre d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 a continué sa progression jeudi. On rapporte 24 nouvelles admissions, pour un total de 2405 personnes hospitalisées, dont 88 aux unités de soins intensifs.

Le délestage en chirurgie n’est toutefois pas aussi important qu’en janvier, alors que l’on comptait autant de patients à l’hôpital.

Selon la Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, cela s’explique par le fait que la majorité des patients sont admis pour une autre raison que la COVID-19. Les autres ont pour la plupart des symptômes moins sévères et restent moins longtemps à l’hôpital. Il y a aussi moins de 5 % des patients qui ont besoin de soins intensifs, ce qui reflète les effets positifs de la vaccination.

« En ce moment, l’effet sur le délestage est beaucoup moindre que pour le même nombre d’hospitalisations au mois de janvier », a affirmé la Dre Opatrny, présente au point de presse.

Si dans le Grand Montréal, le délestage s’établit au niveau 2, il est au niveau 3 ailleurs dans la plupart des régions du Québec et s’approche du niveau 4 en Estrie.

Les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS), publiées jeudi, montrent que le nombre d’hospitalisations devrait se stabiliser au cours des deux prochaines semaines.

Ce qui complique un peu la situation, c’est qu’on observe par ailleurs un regain grippal dans la population. « C’est plutôt rare qu’on voie une telle activité grippale à cette période de l’année, mais c’est ce à quoi nous sommes confrontés », a souligné le Dr Boileau.

Le masque ailleurs

En Alberta et en Saskatchewan, le masque n’est plus requis depuis le 1er mars. La Colombie-Britannique a levé cette mesure le 11 mars, suivie par le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador le 14 mars, le Manitoba le 15 mars, le Yukon le 18 mars, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse le 21 mars, les Territoires-du-Nord-Ouest le 1er avril, et le Nunavut le 11 avril. L’Île-du-Prince-Édouard devrait abolir le port du masque le 28 avril. Le Québec se distingue aussi à l’échelle mondiale puisque le port du masque n’est plus exigé dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Angleterre et l’Allemagne, ainsi qu’aux États-Unis. Il reste obligatoire dans d’autres pays, comme le Portugal et l’Espagne.