Le bilan de la COVID-19 continue de s’alourdir au Québec, 38 nouveaux décès ayant été rapportés jeudi. La pression sur le réseau de la santé continue également d’augmenter, la province enregistrant une hausse de 24 hospitalisations.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 38 nouveaux décès rapportés jeudi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 23. La tendance est en hausse de 18 % sur une semaine.

Le Québec rapporte également jeudi 24 nouvelles hospitalisations. Les 2405 personnes hospitalisées présentement représentent une hausse de 12 % sur une semaine.

Par contre, la pression diminue aux soins intensifs, les 88 patients représentent une baisse de 8 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions continuant de surpasser les sorties. On recense en moyenne 36 patients de plus chaque jour.

Québec s’attend toutefois à ce que les hospitalisations se stabilisent d’ici deux semaines. Dans ses plus récentes projections, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) évalue que les admissions dans les hôpitaux devraient diminuer, ce qui devrait permettre de stabiliser, puis diminuer le nombre de patients atteints de la COVID-19.

Baisse de cas

Les 2909 nouveaux cas rapportés jeudi portent la moyenne quotidienne à 2307. La tendance est ainsi en baisse de 24 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positif à la COVID-19 demeure très élevée, à 15,3 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 1737 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont diminué de 29 % depuis une semaine.

Près du tiers des aînés vaccinés quatre fois

Après un sursaut entraîné par l’administration des quatrièmes doses, la campagne de vaccination montre des signes de ralentissements. Un peu moins de 29 000 doses sont administrées quotidiennement.

À ce jour, 83 % des Québécois ont reçu deux doses, 51 % en ont eu trois et 6,2 % ont quatre doses. Les quatrièmes doses étant réservées aux groupes plus vulnérables, il est intéressant de noter que 30 % des Québécois de 70 ans et plus ont reçu quatre doses.