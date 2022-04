Dans le réseau de la santé, on observe une hausse de 122 hospitalisations dues à la COVID-19 aux soins réguliers, qui résulte de 224 nouvelles entrées et 102 sorties.

Pour la première fois depuis la mi-février, le Québec repasse mercredi au-delà de la barre des 2000 hospitalisations liées à la COVID-19. La province rapporte également 3515 nouvelles infections et 13 décès supplémentaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 13 nouveaux décès rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 20. La tendance est en hausse marquée de 37 % sur une semaine.

Dans le réseau de la santé, on observe une hausse de 122 hospitalisations dues à la COVID-19 aux soins réguliers, qui résulte de 224 nouvelles entrées et 102 sorties. À ce jour, 2060 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec le virus, dont 83 se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit d’une hausse marquée de 16 cas sur ce plan, dans les 24 dernières heures (25 entrées, 9 sorties).

À ce jour, les 2060 personnes hospitalisées représentent une hausse de 34 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 83 patients représentent une augmentation de 26 % sur une semaine. Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions continuant à surpasser les sorties. On recense en moyenne 74 patients de plus chaque jour.

Interpellé mercredi au sujet des hospitalisations qui continuent de monter, le premier ministre François Legault est resté prudent.

On suit ça de très proche. Pour l’instant, la Santé publique ne recommande pas, n’a pas l’intention d’ajouter des mesures. La moitié des hospitalisations, ce sont des gens avec la COVID. Ils ne sont pas à l’hôpital pour la COVID, ils sont avec la COVID. François Legault, premier ministre du Québec

Dans de nouvelles modélisations diffusées mercredi, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a de son côté prévu d’ici deux semaines une augmentation du nombre de nouvelles admissions à l’hôpital « à environ 278 par jour », avec un intervalle de confiance entre 243 et 317.

L’organisme gouvernemental s’attend ainsi à « une augmentation des lits réguliers occupés par des patients COVID » qui se situerait au-dessus du niveau 4 du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cela correspond à environ 2339 lits occupés, avec un intervalle de confiance entre 2163 et 2529. Aux soins intensifs, on prévoit conserver une « relative stabilité » du nombre de lits COVID, qui devrait se maintenir à environ 50 % des lits du niveau 1 du MSSS, soit environ 92 lits avec un intervalle entre 85 et 100.

Zoom sur les cas et la vaccination

Les autorités signalent par ailleurs 3515 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 3101. La tendance est ainsi en hausse de 4 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. Lundi, la Santé publique a néanmoins réalisé 22 777 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positif à la COVID-19 demeure très élevée, à 16,3 %. En plus des cas dépistés par tests PCR, 2380 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont reculé de 14 % depuis une semaine.

Jusqu’ici, plus de 172 985 tests rapides ont été autodéclarés sur la plateforme en ligne du MSSS. De ce nombre, près de 140 450 d’entre eux ont présenté un diagnostic positif à la COVID-19.

Dans ses données quotidiennes, le ministère révèle par ailleurs un nouvel indicateur : en date de mercredi, 12 764 travailleurs de la santé étaient absents pour des raisons « liées à la COVID-19 », soit pour un retrait préventif du milieu de travail, une période d’isolement ou l’attente de résultats de dépistage.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de prendre de la vitesse. Mardi, près de 38 840 doses supplémentaires ont été administrées, un sommet depuis les derniers jours, auxquelles on ajoute 1234 vaccins donnés avant le 12 avril qui n’avaient pas encore été comptabilisés.

Part des Québécois ayant reçu une dose : 86,7 %

Part des Québécois ayant reçu deux doses : 83,1 %

Part des Québécois ayant reçu trois doses : 50,8 %

Avec Hugo Pilon-Larose et Pierre-André Normandin