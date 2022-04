Face à une hausse marquée du nombre de cas et d’hospitalisations depuis qu’elle a abandonné l’obligation de porter le masque, la Santé publique de l’Ontario a recommandé fortement lundi à la population de le porter à nouveau.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Il y a des actions que nous pouvons prendre pour aider à gérer l’impact de cette vague […], ce qui inclut une forte recommandation de continuer à porter un masque bien ajusté à trois couches ou d’utiliser un masque médical dans tous les lieux publics intérieurs », a déclaré le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, lors de sa première conférence de presse sur la COVID-19 depuis le début de mars.

Depuis le 21 mars, la province a mis fin au port du masque obligatoire dans la plupart des espaces intérieurs. Elle prévoit éliminer toutes les restrictions restantes liées à la COVID-19 le 27 avril, y compris le port du masque dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les établissements de soins de santé, les prisons, les refuges, les lieux de vie collectifs et les transports en commun.

« Une chose est sûre, la levée précipitée du mandat du port de masque a certainement accéléré la montée de la sixième vague », a déclaré à La Presse le Dr Hugues Loemba, médecin de famille, virologue et professeur à la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.

Le taux de positivité des tests et les hospitalisations ont augmenté depuis le 21 mars, date à laquelle la province a mis fin au port obligatoire du masque, a noté un récent rapport de Santé publique Ontario. Il propose de ramener le port du masque à l’intérieur et d’étendre l’obligation de le porter dans les environnements à haut risque pour atténuer l’augmentation du nombre de cas.

La sixième vague frappe la province

« Au cours des dernières semaines, nous avons vu une augmentation du pourcentage de tests positifs, une tendance à la hausse dans la surveillance des eaux usées et une augmentation des hospitalisations », a indiqué le Dr Moore, ajoutant que ces tendances vont probablement « se poursuivre au cours des prochaines semaines ».

Les plus récentes données sur les eaux usées suggèrent que les cas de COVID-19 sont d’environ 100 000 à 120 000 par jour en Ontario, a indiqué le directeur scientifique du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, Peter Jüni.

Par ailleurs, les hospitalisations attribuées à la COVID-19 ont augmenté de 40 % la semaine dernière par rapport à la précédente.

Lundi, l’Ontario a également élargi l’admissibilité aux tests de dépistage de la COVID-19 par PCR et aux traitements antiviraux. Ils seront désormais offerts à toute personne de 70 ans et plus, aux personnes de 60 ans et plus avec moins de trois doses de vaccin contre la COVID-19 et aux personnes de 18 ans et plus avec moins de trois doses et au moins un facteur de risque.

La hausse se poursuit au Québec

Pendant ce temps, les hospitalisations continuent à grimper rapidement au Québec. La province a rapporté lundi une hausse de 85 hospitalisations liées à la COVID-19 et 6 nouveaux décès. Les nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 19. La tendance est en hausse de 55 % sur une semaine.

Dans l’ensemble du Québec, 1793 patients demeurent hospitalisés en lien avec le virus, une hausse de 27 % par rapport à la semaine dernière. Aux soins intensifs, la situation reste toutefois stable, avec 69 patients. Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions surpassant actuellement les sorties. On recense en moyenne 55 patients de plus chaque jour.

Les 2234 nouveaux cas rapportés lundi portent la moyenne quotidienne à 3139. La tendance est ainsi en hausse de 11 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie du nombre total, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure très élevée, à 15,9 %.

La même journée, 987 tests rapides positifs ont été autodéclarés sur la plateforme du gouvernement. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont baissé de 9 % depuis une semaine.

Quatrième dose

La campagne québécoise de vaccination se remet tranquillement en marche. Plus de 13 000 doses de vaccin avaient été administrées dans les 24 dernières heures, lundi.

Également, depuis lundi, les Québécois âgés de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une quatrième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Cette dose est également offerte aux personnes immunodéprimées ou dialysées et âgées de 12 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous, de même qu’aux personnes qui résident dans un CHSLD ou une résidence privée pour aînés.

Avec la collaboration de Pierre André-Normandin, La Presse, et La Presse Canadienne