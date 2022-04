85 hospitalisations de plus, six décès

Le Québec a rapporté lundi une hausse de 85 hospitalisations liées à la COVID-19 et six nouveaux décès.

Alice Girard-Bossé La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Les six nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 19. La tendance est en hausse de 55 % sur une semaine.

On recense une hausse de 85 hospitalisations dans le réseau de la santé, qui découle de 184 nouvelles entrées à l’hôpital et 99 sorties. Dans l’ensemble du Québec, 1793 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec le virus, une hausse de 27 % par rapport à la semaine dernière.

Aux soins intensifs, la situation demeure toutefois stable, avec 69 patients, soit deux de moins que la veille (sept entrées et neuf sorties).

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions continuant à surpasser les sorties. On recense en moyenne 55 patients de plus chaque jour.

Les 2234 nouveaux cas rapportés lundi portent la moyenne quotidienne à 3139. La tendance est ainsi en hausse de 11 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie du nombre total, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positive à la COVID-19 demeure très élevée, à 15,9 %.

Lundi, la Santé publique a réalisé 16 082 tests de dépistage. La même journée, 987 tests rapides positifs ont été autodéclarés sur la plateforme du gouvernement. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont baissé de 9 % depuis une semaine.

Jusqu’à maintenant, 167 491 tests rapides ont été autodéclarés, dont la forte majorité, soit plus de 135 000 d’entre eux, présentait un diagnostic positif de COVID-19.

Quatrième dose

La campagne québécoise de vaccination se remet tranquillement en marche. Au cours des 24 dernières heures, 13 444 doses de vaccin ont été administrées, auxquelles s’ajoutent 500 vaccins donnés avant le 10 avril qui n’avaient pas encore été comptabilisés.

Depuis lundi, les Québécois âgés de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une quatrième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Cette dose est également offerte aux personnes immunodéprimées ou dialysées et âgées de 12 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous, de même qu’aux personnes qui résident dans un CHSLD ou une résidence privée pour aînés.

Avec La Presse Canadienne