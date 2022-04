Tragédie du CHSLD Herron

Des appels au secours dans le vide

Des enregistrements récemment déposés en preuve à l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel lèvent le voile sur l’ampleur du désarroi des propriétaires du CHSLD Herron dans les jours qui ont précédé la prise de contrôle de l’établissement par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en mars 2020. Paniqués, ne sachant plus vers qui se tourner pour avoir de l’aide, Samantha Chowieri et son mari ont joint deux fois le 811. Dans les appels, on les entend crier leur désespoir et réclamer en vain un dépistage massif des résidants.