(Québec) Le port du masque sera maintenu dans les lieux publics et les transports en commun pendant tout le mois d’avril, a confirmé mardi la Santé publique. Le masque devait tomber à la mi-avril, mais l’arrivée de la sixième vague force les autorités à revoir leur décision.

Fanny Lévesque La Presse

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a confirmé ce qui circulait déjà depuis plusieurs heures : le masque demeurera obligatoire dans le transport en commun et les lieux publics pendant tout le mois d’avril. Le Dr Boileau a rappelé que le Québec devrait subir une hausse des cas et des hospitalisations au cours des prochains jours, selon les prévisions de l’INESSS.

« Ce n’est pas terminé, il faut donc rester vigilant. […] Ce n’est pas toujours ce qu’on voit », a indiqué le Dr Boileau, appelant la population à continuer d’appliquer les consignes en vigueur. Il n’est pas question cependant d’ajouter de nouvelles consignes sanitaires, a soutenu le Dr Boileau. Il demande aux Québécois d’aller chercher leur troisième dose de vaccin pour augmenter leur protection.

Par ailleurs, Québec élargit l’administration de la quatrième dose de vaccin, appelée la deuxième dose de rappel, aux personnes de 60 ans et plus. Ceux-ci pourront prendre un rendez-vous dès le 11 avril à condition de respecter un intervalle minimal de trois mois après la troisième dose. Les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous dès le 6 avril.

La capacité de vaccination a été ajustée pour être en mesure de répondre à la demande, a indiqué le MSSS.

Québec ne prépare pas pour l’heure une campagne de vaccination pour la population générale avec la quatrième dose de vaccin, mais celle-ci pourrait avoir lieu à l’automne, a précisé le médecin microbiologiste, expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie, Jean Longtin.

Évidemment, les groupes visés par cette campagne à venir seront établis selon les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec en temps et lieu, a-t-on indiqué.

Le port du masque demeure donc obligatoire dans le transport en commun et les lieux publics, comme les restaurants et centres commerciaux. Il l’est aussi dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire, collégial, universitaire et les centres de formation aux adultes, sauf pour les élèves du préscolaire. À noter que le masque n’est plus requis dans les écoles primaires et secondaires lorsque les élèves sont assis, en classe ou au service de garde.

« Situation de croissance pandémique »

La Santé publique va réévaluer sa consigne sur le masque au cours des prochaines semaines. Il serait « peu probable » de le faire tomber avant la fin du mois d’avril alors que le Québec se trouve présentement dans « une situation de croissance pandémique » avec la sixième vague. Un ralentissement pourrait survenir au cours des deux prochaines semaines, a affirmé le Dr Boileau.

La Santé publique estime que le trois quarts des cas déclarés de la COVID-19 dans la province émergent du variant BA.2, qui est de 30 à 40 % plus contagieux que la souche Omicron.

En soirée lundi, après sa rencontre avec le Dr Boileau, François Legault a signalé sur les réseaux sociaux que « les experts prévoient une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations au cours des prochaines semaines ». « On doit rester prudents, surtout avec les personnes de 60 ans et plus », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le Dr Luc Boileau avait télégraphié son intention de maintenir l’obligation de porter le masque dans les lieux publics au-delà du 15 avril. Il signalait que la levée de cette consigne sanitaire était en révision, donc qu’un report était envisagé en raison de l’arrivée d’une sixième vague de la pandémie.

Avec Tommy Chouinard