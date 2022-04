(Québec) La Santé publique donne le feu vert à l’élargissement de l’administration de la quatrième dose de vaccin aux Québécois de 60 ans et plus. Une campagne de vaccination de la population générale est par ailleurs « dans les cartons » pour l’automne.

Fanny Lévesque La Presse

Les Québécois de 70 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour retrousser leur manche une quatrième fois dès mercredi. Ceux de 60 ans et plus pourront le faire à compter du 11 avril. La Santé publique recommande un délai minimal de trois mois après la troisième dose alors que la protection tend à diminuer après « cinq à six mois ».

L’objectif de cet élargissement est de prévenir « les complications » chez les clientèles les plus vulnérables et chez les personnes dont la protection est susceptible d’être plus faible en raison de l’intervalle. « Les personnes qu’on vaccine actuellement, ce sont des gens qui approchent […] plus de trois mois après la troisième dose », a expliqué l’expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie, Jean Longtin.

Si l’heure n’est pas à la planification d’une campagne de vaccination dans la population générale, celle-ci pourrait venir cet automne, a précisé le Dr Longtin qui accompagnait le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, mardi. « Il y aura sûrement une campagne de vaccination, mais à l’automne. On ne peut pas prédire, mais c’est certain que ça va être dans les cartons », a indiqué le Dr Longtin.

Les groupes appelés à ce moment seront établis par le Comité sur l’immunisation du Québec, comme toutes les autres étapes de vaccination depuis le début de la pandémie.

La Santé publique a confirmé mardi ce qui circulait déjà depuis plusieurs jours : le masque demeurera obligatoire dans le transport en commun et les lieux publics pendant tout le mois d’avril. Le masque devait tomber à la mi-avril, mais l’arrivée de la sixième vague force les autorités à revoir leur décision. Le Québec devrait subir une hausse des cas et des hospitalisations, selon les prévisions de l’INESSS.

Le masque : une « contrainte acceptable »

« C’est une contrainte acceptable dans la situation actuelle, il y a d’autres juridictions [qui l’ont retiré et] qui souhaiteraient le remettre de l’avant […] nous, on a cette opportunité d’avoir encore le masque obligatoire qui est juste repoussé de quelques jours, deux semaines pour l’instant et l’intention n’est pas de le garder pour toujours », a expliqué le Dr Boileau.

La Santé publique va réévaluer sa consigne sur le masque au cours des prochaines semaines. Il serait « peu probable » de le faire tomber avant la fin du mois d’avril alors que le Québec se trouve présentement dans « une situation de croissance pandémique » avec la sixième vague. Un ralentissement pourrait survenir au cours des deux prochaines semaines, a affirmé le Dr Boileau.

On estime que le trois quarts des cas déclarés de la COVID-19 dans la province émergent du variant BA.2, qui est de 30 à 40 % plus contagieux que la souche Omicron.

Malgré la sixième vague et l’augmentation du nombre de travailleurs de la santé absents du réseau en raison de la COVID-19, il n’est pas question de rajouter de nouvelles consignes sanitaires. « Nous n’avons aucune intention d’ajouter des mesures, comme des fermetures », a tranché le Dr Boileau. Mais, il rappelle que la pandémie « n’est pas terminée et il faut demeurer vigilant ».

« Ce n’est pas tout le monde qui fait un rhume avec ce virus-là qu’il soit Omicron ou BA.2. Il y a des gens qui développent malheureusement des maladies, des symptômes et vont aller vers l’hôpital recevoir des soins critiques et même en décéder, alors c’est une maladie sérieuse », a par ailleurs expliqué le Dr Boileau, faisant écho aux propos du premier ministre qui a contracté la COVID il y a deux semaines.

Lundi, François Legault, qui est triple vacciné, a souligné la forte couverture vaccinale au Québec. « Ça, ça aide, je l’ai vécu la semaine passée. Même si on l’attrape, ça donne un rhume, à peu près », a-t-il indiqué.

Bilan à la hausse

La hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit de plus belle mardi au Québec, au moment où la province rapporte aussi 2615 nouvelles infections et 31 décès supplémentaires. Ces nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 14. La tendance est en hausse de 33 % sur une période d’une semaine. Les nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 2879. La tendance est ainsi en hausse de 39 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent toutefois vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR.

Dans le réseau de la santé, on observe mardi une hausse marquée de 72 hospitalisations aux soins réguliers, qui découle de 219 nouvelles entrées et 147 sorties. À ce jour, 1479 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la maladie, dont 69 se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit d’un chiffre resté stable sur ce plan dans les 24 dernières heures (15 entrées, 15 sorties).

Avec Lila Dussault, Henri Ouellette-Vézina et Pierre-André Normandin