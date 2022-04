À Québec, on s’attend à ce que la levée de l’obligation de porter le masque, prévue le 14 avril, soit reportée et que la mesure reste en vigueur jusqu’à la fin du mois, selon nos informations.

(Québec) L’obligation de porter le masque dans les lieux publics sera prolongée jusqu’à la fin du mois, selon les informations qui circulaient lundi soir après la rencontre entre la Santé publique et le gouvernement Legault.

Tommy Chouinard La Presse

Le directeur national de santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, doit en faire l’annonce à 11 h mardi, après avoir soumis officiellement sa recommandation au gouvernement lundi soir.

En fin d’après-midi, quelques heures avant la rencontre, le premier ministre François Legault a indiqué que son gouvernement suivrait la recommandation de la Santé publique et que la levée de cette consigne sanitaire pourrait être repoussée au-delà de la date prévue du 15 avril, une information qui circulait depuis la matinée.

« Nous pourrions prolonger le port du masque pendant quelques semaines », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse dans Verchères. C’était sa première activité publique après son isolement dû à la COVID-19, qui avait commencé le 24 mars.

Je pense que c’est une mesure qui est relativement facile à appliquer et qui est efficace pour éviter les infections. François Legault, premier ministre du Québec, en conférence de presse lundi

En soirée, après sa rencontre avec le Dr Boileau, François Legault a signalé sur les réseaux sociaux que « les experts prévoient une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations au cours des prochaines semaines ». « On doit rester prudents, surtout avec les personnes de 60 ans et plus », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le Dr Luc Boileau avait télégraphié son intention de maintenir l’obligation de porter le masque dans les lieux publics au-delà du 15 avril. Il signalait que la levée de cette consigne sanitaire était en révision, donc qu’un report était envisagé en raison de l’arrivée d’une sixième vague de la pandémie.