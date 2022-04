Plus d’un mois après la fermeture du centre de vaccination au Palais des congrès, ce sera au tour du Stade olympique de cesser d’administrer des doses contre la COVID-19, dès le 7 avril. Les autorités promettent une « nouvelle offre de vaccination » locale dans l’Est.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Après plus d’un an d’activités, nous sommes fiers de mentionner que les équipes de vaccination du Stade olympique auront administré plus de 1 040 232 doses de vaccin contre la COVID-19 », a indiqué le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal dans un communiqué vendredi après-midi, en confirmant la nouvelle.

Dès jeudi prochain, les citoyens souhaitant être vaccinés devront dorénavant se rendre « dans les différents CLSC » du territoire. Huit centres locaux de services communautaires sont déjà désignés comme des points de vaccination locale, « avec ou sans rendez-vous ». Les rendez-vous pris après le 7 avril au Stade olympique seront redirigés vers ces endroits.

Il s’agit des CLSC Olivier-Guimond, de Rosemont, de Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Léonard, de Saint-Michel, de Rivière-des-Prairies, de Mercier-Est et de l’Est-de-Montréal. Un rendez-vous peut être pris dès maintenant sur la plateforme de Clic Santé, ou encore par téléphone, en composant le 1 877-644-4545

« C’est sûr qu’il y avait une baisse de l’achalandage qui ne justifiait plus d’avoir une aussi grande installation, mais c’est aussi et surtout de se rapprocher des gens dans les divers quartiers », affirme la porte-parole du CIUSSS, Valérie Lafleur, en parlant d’une « nouvelle stratégie de vaccination de proximité » qui s’implante partout au Québec.

Son groupe rappelle aussi que la vaccination contre la COVID-19 « demeure le meilleur moyen pour se protéger de la maladie et de ses variants tel que le variant BA.2 », et ce pour « toutes les personnes de 5 ans et plus, peu importe le statut d’immigration ».

Au Québec, la campagne de vaccination semble reprendre du galon depuis quelques jours. Jeudi, près de 20 900 doses supplémentaires ont été administrées, en majorité des troisièmes doses. Jusqu’ici, en incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, celle-ci a administré tout près de 19 millions de doses depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En février dernier, devant une baisse marquée du nombre de doses y étant administrées, le centre de vaccination du Palais des congrès de Montréal avait aussi annoncé la fermeture définitive de ses portes dans une semaine. Le centre n’est plus en opération depuis le 24 février.