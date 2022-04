« La hausse de l’activité du virus était attendue parce que chaque fois que nous assouplissons les mesures sanitaires et que nous augmentons les activités en personne, il y a plus de contacts et le nombre de cas augmente », a indiqué l’administratrice en chef de l’ASPC, Theresa Tam.

(Ottawa) La recrudescence des cas de COVID-19 se fait sentir au moment où les provinces abandonnent leurs mesures sanitaires. La hausse quotidienne des cas atteint 34 % depuis le 30 mars, selon la Santé publique fédérale, qui hésite toutefois à parler de sixième vague à l’échelle du pays.

La hausse des cas se fait surtout sentir au Québec et en Ontario, les deux provinces les plus populeuses, a précisé le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), lors d’une mise à jour vendredi.

Depuis un mois, l’Ontario a levé l’exigence du passeport vaccinal de même que la limite de capacité des commerces et des rassemblements privés. Le port du masque n’est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics depuis le 21 mars.

Le Québec a également mis fin à l’exigence du passeport vaccinal pour fréquenter les restaurants, cinémas et salles de spectacles le 12 mars. Le port du masque dans les lieux publics est toujours requis pour l’instant, mais le directeur national de santé publique, Luc Boileau, envisageait de lever l’obligation à compter du 15 avril.

« La hausse de l’activité du virus était attendue parce que chaque fois que nous assouplissons les mesures sanitaires et que nous augmentons les activités en personne, il y a plus de contacts et le nombre de cas augmente », a indiqué l’administratrice en chef de l’ASPC, Theresa Tam.

D’autant plus que le nouveau variant BA.2 se transmet plus rapidement que le variant Omicron, à l’origine de la cinquième vague de COVID-19 durant la période des Fêtes. La Santé publique fédérale s’attend à ce qu’il se propage rapidement dans les régions du pays où Omicron avait frappé moins fort et où l’administration d’une troisième dose de vaccin est faible.

