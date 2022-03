Hospitalisations, cas déclarés, décès : tous les indicateurs montrent une augmentation de la propagation de la COVID-19 au Québec.

Lila Dussault La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Les 2171 nouveaux cas rapportés mardi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 2071. La tendance est ainsi en hausse de 68 % sur une semaine. Les cas sont toutefois moins représentatifs en raison des limites dans l’accès aux tests de dépistage par PCR.

D’ailleurs, 2654 personnes ont également rapporté lundi avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, sont en hausse de 159 % depuis une semaine.

Ce sont 38 personnes de plus qui sont hospitalisées en raison de la COVID-19. Les 1153 personnes hospitalisées représentent une hausse de 11 % sur une semaine. Aux soins intensifs, 10 patients se sont ajoutés. Les 63 patients représentent une augmentation de 37 % sur une semaine.

La hausse des hospitalisations avec COVID devrait se poursuivre à court terme. Tous les jours, on compte en moyenne 16 admissions de plus que de sorties dans les hôpitaux. Aux soins intensifs, on compte quatre entrées de plus que de sorties.

Les 20 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 10. La tendance est en hausse de 4 % sur une semaine.

Sur le plan de la vaccination, 86,7 % des Québécois, tous âges confondus, ont reçu une dose de vaccin, 82,9 % deux doses, et 50,1 % sont allés chercher leur dose de rappel.