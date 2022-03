La province recense samedi 20 hospitalisations et 19 décès de plus que la veille.

Le spectre d’une sixième vague se fait de plus en plus sentir au Québec avec une nouvelle hausse des cas. La province recense samedi 20 hospitalisations et 19 décès de plus que la veille.

Léa Carrier La Presse

Les autorités rapportent samedi 2216 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 1724. La tendance est ainsi en hausse de 52 % sur une semaine. Il convient cependant de rappeler que ces nombres sont sous-estimés en raison des limites imposées au dépistage.

La province signale aussi une hausse de 20 lits occupés en lien avec la COVID-19, malgré une baisse de quatre patients aux soins intensifs. Les 1068 personnes hospitalisées représentent une hausse de 7 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 55 patients représentent une augmentation de 31 % sur une semaine.

Les 19 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 10. La tendance est en baisse de 20 % sur sept jours.

Jusqu’ici, 50 % des Québécois ont reçu leur dose de rappel contre la COVID-19. Près de 83 % d’entre eux ont reçu deux doses, et plus de 86 % ont reçu une seule dose.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse