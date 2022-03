À ce jour, 1034 patients demeurent hospitalisés en lien avec la maladie, soit une baisse de neuf cas en 24 heures, qui découle de 99 nouvelles entrées et 108 sorties du réseau de soins réguliers.

Plus de 2000 cas, une hausse des hospitalisations anticipée

Québec anticipe une tendance à la hausse des hospitalisations au cours des deux prochaines semaines, au moment où les nouveaux cas de COVID-19 surpassent mercredi la barre des 2000, un sommet depuis la mi-février.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans de nouvelles modélisations parues mercredi, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) anticipe en effet dans les deux prochaines semaines « une tendance à la hausse du nombre de nouvelles hospitalisations ainsi que du nombre de lits réguliers occupés par des patients COVID qui se situerait entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ».

Aux soins intensifs, l’organisme gouvernemental prévoit une « relative stabilisation du nombre de lits occupés par des patients COVID, demeurant autour de 20 % du niveau 1 défini par le MSSS ».

Jusqu’ici, 1034 patients demeurent hospitalisés en lien avec la maladie, soit une baisse de neuf cas en 24 heures, qui découle de 99 nouvelles entrées et 108 sorties du réseau de soins réguliers. Les autorités constatent toutefois une légère hausse aux soins intensifs, où 50 patients sont toujours, une augmentation de quatre par rapport à la veille (huit entrées, quatre sorties). Pour l’heure, les 1034 personnes hospitalisées représentent une baisse de 4 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 50 patients représentent quant à eux une baisse de 11 % sur une semaine.

On enregistre également mercredi deux nouveaux décès liés au virus, ce qui porte la moyenne quotidienne à neuf. La tendance est ainsi en baisse de 30 % sur une semaine. Au total, 14 274 Québécois ont succombé des suites de la maladie depuis le début de la pandémie.

Plus de 2000 cas

Les autorités signalent par ailleurs 2111 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 1336. La tendance est ainsi en hausse de 25 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont moins représentatifs en raison des limites imposées au dépistage. D’ailleurs, 13,3 % des tests effectués se sont avérés positifs à la COVID-19.

Lundi, la Santé publique a néanmoins réalisé 16 251 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. À ce jour, plus de 117 000 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont environ 92 090 ont présenté un diagnostic positif de la COVID-19.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de ralentir. Mardi, à peine 3500 doses supplémentaires ont été administrées, dont près de 2200 étaient des troisièmes doses. Au total, le Québec administre en moyenne 5500 doses par jour, dont 3700 doses de rappel.

En date de mercredi, 86,7 % de la population québécoise avait reçu une dose, 82,8 % avait deux doses et 49,8 % des Québécois avaient leurs trois doses.

Le tout survient alors que le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, doit tenir une conférence de presse mercredi à 14 h, afin de faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. Un avis a été envoyé mardi à travers le réseau de la santé pour l’avertir de se préparer « très rapidement » à la possibilité d’une sixième vague. Selon nos informations, la priorité sera l’administration d’une quatrième dose chez les plus âgés, en particulier dans les RPA et les CHSLD.

Avec Pierre-André Normandin