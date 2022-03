De manière générale, le Québec se rapproche toutefois de plus en plus du point d’équilibre entre les entrées et les sorties. Cela signifie que le nombre de personnes hospitalisées devrait ainsi se stabiliser d’ici peu, voire augmenter dans les prochaines semaines.

La COVID-19 se fait davantage sentir mardi, alors que les hospitalisations subissent une hausse marquée au Québec, au moment où le nombre de nouveaux cas repart à la hausse dans la province. Celle-ci recense aussi sept décès supplémentaires liés au virus, pendant que la vaccination est toujours au ralenti.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces sept nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 10. La tendance est ainsi en baisse de 15 % sur une semaine.

On enregistre mardi une hausse de 41 hospitalisations liées à la maladie dans les soins réguliers, qui découle de 100 nouvelles entrées à l’hôpital et 59 sorties. À ce jour, 1043 patients atteints de la COVID-19 demeurent donc hospitalisés au Québec, dont 46 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de deux cas en 24 heures sur ce plan (quatre entrées, six sorties).

Pour l’heure, les 1043 personnes hospitalisées représentent tout de même un bilan inférieur de 4 % à ce qu’il était la semaine dernière. Aux soins intensifs, les 46 patients incarnent aussi une baisse encore plus importante de 30 % par rapport à la semaine dernière.

De manière générale, le Québec se rapproche toutefois de plus en plus du point d’équilibre entre les entrées et les sorties. Cela signifie que le nombre de personnes hospitalisées devrait ainsi se stabiliser d’ici peu, voire augmenter dans les prochaines semaines.

Les autorités signalent par ailleurs mardi 1383 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 1231. La tendance est ainsi en hausse marquée de 15 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont nettement moins représentatifs en raison des limites imposées au dépistage depuis déjà plusieurs semaines.

Dimanche dernier, la Santé publique a réalisé 11 778 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité est présentement de 11,3 % à l’échelle de la province.

Jusqu’ici, près de 115 300 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont la forte majorité, soit près de 90 575 d’entre eux, ont présenté un diagnostic positif à la COVID-19.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de ralentir. Lundi, à peine 3800 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées. Si 49,8 % des Québécois ont reçu trois doses, seulement 3800 personnes par jour viennent chercher leur dose de rappel. À ce jour, 86,7 % de la population générale a une dose, et 82,8 % des Québécois disposent de deux doses.

En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, celle-ci a tout de même administré 18,8 millions de doses depuis le début de la pandémie.

Avec Pierre-André Normandin