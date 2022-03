Cinq décès, 13 hospitalisations de plus

Le Québec enregistre un léger rebond dans le nombre de personnes hospitalisées alors que la tendance des nouveaux cas de COVID-19 repart à la hausse. Cinq décès viennent également alourdir le bilan de la province.

Pierre-André Normandin La Presse

On compte présentement 1002 personnes hospitalisées avec la COVID-19, soit 13 de plus que la veille. Aux soins intensifs, on note aussi une légère augmentation, alors qu'on y compte 48 patients. Reste que la tendance des hospitalisations est globalement à la baisse sur une semaine. Les hospitalisations ont reculé de 7 % par rapport à la semaine dernière.

Le ministère de la Santé rapporte par ailleurs 907 nouveaux cas. Ceux-ci portent la moyenne quotidienne à 1180. La tendance est ainsi en hausse de 11 % sur une semaine. Les cas sont toutefois moins représentatifs en raison des limites imposées au dépistage.

Les cinq nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 12. La tendance est en baisse de 9 % sur une semaine. Depuis le début de la pandémie, le Québec a recensé 14 265 décès attribués à la COVID-19.

Plus de détails à venir.