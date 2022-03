La baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit de plus belle vendredi au Québec, au moment où la province recense néanmoins 13 décès supplémentaires et que la vaccination peine toujours à reprendre de la vitesse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 13 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 13. La tendance est ainsi en légère baisse de 7 % sur une semaine.

Dans le réseau de la santé, on recense vendredi 13 hospitalisations de moins dans les soins réguliers, ce qui s’explique par 76 nouvelles entrées et 89 sorties. À l’heure actuelle, 1021 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 45 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de cinq cas sur ce plan en 24 heures (trois entrées, huit sorties).

Pour l’heure, les 1021 personnes hospitalisées représentent une baisse de 9 % par rapport à la semaine dernière. Les 45 patients aux soins intensifs représentent une baisse de 31 % sur une semaine.

Les autorités signalent par ailleurs 1170 nouveaux cas de COVID-19, portant la moyenne quotidienne à 1094. La tendance est ainsi stable, en baisse de 1 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont nettement moins représentatifs depuis le début de l’année en raison des limites imposées au dépistage, seuls certains groupes étant éligibles.

Jeudi, la Santé publique a réalisé 15 461 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité atteint présentement 11,6 %. Jusqu’ici, environ 111 600 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont plus de 87 440 ont présenté un diagnostic positif de la COVID-19.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de ralentir. Mercredi, environ 6620 doses supplémentaires ont été administrées, dont environ 4170 étaient des troisièmes doses de vaccin.

En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, celle-ci a tout de même administré plus de 18,8 millions de doses depuis le début de la pandémie.

Jeudi, Québec a élargi de nouveau l’accès à l’antiviral Paxlovid dans la population. Le médicament antiviral, qui réduit le risque d’hospitalisation des patients vulnérables, pourra aussi dorénavant être distribué en pharmacie, sur présentation d’une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS). Aux dernières nouvelles, le Québec a reçu en janvier 6300 traitements de Paxlovid, et devrait en recevoir 6200 en février et 19 000 en mars. Aux États-Unis, le Paxlovid a été autorisé dès la fin du mois de décembre.

Progression de BA.2

Les autorités fédérales de santé publique notent qu'après des semaines de baisse, les nouveaux cas de COVID-19 se stabilisent à travers le Canada. Ceci pourrait être dû à la progression du nouveau variant BA.2, qui se poursuit au pays.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, note que la croissance du nouveau variant semble plus lente que dans d’autres États. Elle souligne qu'il semble provoquer une augmentation plus rapide des cas là où peu de citoyens ont obtenu une dose de rappel. Elle ajoute que BA.2 semble plus transmissible, mais n'entraînerait pas de conséquences plus graves pour les personnes adéquatement vaccinées.

Par ailleurs, les responsables fédéraux continuent de recommander le port du masque malgré la décision de plusieurs provinces de ne plus l’imposer. « La science n’a pas changé », a résumé le Dr Howard Njoo.

Avec Pierre-André Normandin