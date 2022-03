Avec une nouvelle baisse marquée jeudi, le Québec se rapproche du seuil symbolique des 1000 hospitalisations liées à la COVID-19. La province recense toutefois 19 décès supplémentaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 19 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 13. La tendance est ainsi en baisse de 10 % sur une période d’une semaine.

On observe jeudi une baisse importante de 39 hospitalisations en lien avec la maladie dans le réseau de soins réguliers, qui découle de 63 nouvelles entrées et 102 sorties. À ce jour, 1034 patients atteints de la COVID-19 demeurent donc hospitalisés, dont 50 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de six cas en 24 heures sur ce plan (trois entrées, neuf sorties).

Pour l’heure, ces 1034 personnes hospitalisées représentent une baisse de 11 % par rapport à la semaine dernière. La baisse est plus prononcée aux soins intensifs, où les 50 patients représentent une diminution de 27 % sur une semaine.

Les autorités signalent par ailleurs 1462 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 1096. La tendance est ainsi en baisse de 3 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont nettement moins représentatifs en raison des limites imposées au dépistage.

Mardi, le Québec a d’ailleurs effectué seulement 15 663 tests, dont 9,3 % se sont avérés positifs. Jusqu’ici, près de 110 800 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont plus de 86 740 ont présenté un diagnostic positif du virus.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de faire du surplace. Mercredi, à peine 5920 doses supplémentaires ont été administrées. La province administre en moyenne 6100 doses par jour actuellement. À ce jour, 86,6 % des Québécois ont reçu au moins une dose, 82,7 % deux doses, mais seulement 49,5 % ont eu leur dose de rappel.

Québec a par ailleurs élargi de nouveau l’accès à l’antiviral Paxlovid dans la population, jeudi. Le médicament antiviral, qui réduit le risque d’hospitalisation des patients vulnérables, pourra aussi dorénavant être distribué en pharmacie, sur présentation d’une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS). Aux dernières nouvelles, le Québec a reçu en janvier 6300 traitements de Paxlovid, et devrait en recevoir 6200 en février et 19 000 en mars. Aux États-Unis, le Paxlovid a été autorisé dès la fin du mois de décembre.

Avec Pierre-André Normandin