(Ottawa) Le gouvernement Trudeau annoncera jeudi la fin des tests de dépistage de la COVID-19 obligatoires pour tous les voyageurs pleinement vaccinés (deux doses) qui entrent au Canada à compter du 1er avril.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Trois ministres – le ministre des Transports Omar Alghabra, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et le ministre du Tourisme Randy Boissonnault – confirmeront la levée de ces tests obligatoires durant une conférence de presse.

La fin de cette mesure, d’abord rapportée par le réseau TVA, arrivera à point nommé pour l’industrie touristique au pays. Elle réclamait qu’Ottawa jette du lest dans l’application des règles sanitaires pour les voyageurs qui sont pleinement vaccinés.

« Ce sera une bonne nouvelle pour l’industrie touristique », a indiqué une source digne de foi qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement des changements à venir.

Ces changements étaient à l’étude depuis quelques semaines tandis que l’ensemble des provinces annoncent la levée de la majorité des restrictions sanitaires.

Il y a deux semaines, la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme a demandé à nouveau au gouvernement Trudeau de mettre fin à toutes les exigences de test frontalier de dépistage de la COVID-19, plaidant que le secteur du voyage peine à reprendre son élan deux ans après le début de la pandémie.

Le mois dernier, Ottawa avait assoupli quelque peu les règles en permettant que les voyageurs utilisent des tests antigéniques rapides administrés par un professionnel de la santé. Auparavant, seuls les résultats négatifs de test PCR, plus dispendieux, étaient acceptés. Ces changements sont entrés en vigueur le 28 février.

Toutefois, le maintien des tests de dépistages obligatoires pour les visiteurs étrangers et pour les Canadiens qui souhaitent éviter une quarantaine à domicile de 10 jours à leur retour restait un irritant majeur.

« Les Canadiens entièrement vaccinés et les visiteurs entrants ne devraient plus être soumis à des frais de test et à des mesures obsolètes lorsqu’ils rentrent chez eux », avait fait valoir le vice-président des communications de WestJet, Richard Bartrem, lors d’une conférence de presse à l’aéroport de Calgary.

Il avait soutenu que le volume de vols du transporteur restait à la moitié de son niveau de 2019, soit à environ 700 voyages par jour. M. Bartrem avait dit espérer que les tests rapides avant le départ et les tests aléatoires à l’arrivée prendraient fin sous peu à la suite de pourparlers avec Transports Canada, qu’il avait qualifiés de « positifs » le mois dernier.

Selon la présidente de l’Association canadienne des agences de voyages, Wendy Paradis, les tests rapides demeuraient un « obstacle inutile » aux voyages familiaux et professionnels.

D’autres changements sont entrés en vigueur le 28 février. Les enfants de moins de 12 ans non vaccinés n’ont plus besoin de s’isoler à leur retour au pays. Et Ottawa a levé son avis général contre les voyages à l’étranger, supprimant un obstacle à l’assurance-voyage ainsi qu’un obstacle mental pour de nombreux vacanciers potentiels à l’approche de la semaine de relâche du printemps.

Mais le dépistage PCR aléatoire des voyageurs après leur arrivée aux aéroports ou aux points de passage terrestres a été maintenu. Il n’est pas clair si le gouvernement fédéral compte aussi abandonner cette mesure.

Avec La Presse Canadienne