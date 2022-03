Une épinglette pour protéger les immunosupprimés

En pleine pandémie de COVID-19, Émilie Sansfaçon a perdu son combat contre le cancer. Sa dernière volonté : que son père développe un moyen d’identifier rapidement les personnes immunosupprimées. Un an et demi plus tard, l’« Immunoclip », petit écusson conçu pour être accroché à un masque ou à des vêtements, commence à se tailler une place au Québec.