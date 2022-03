Neuf décès, trois hospitalisations de plus

Après plusieurs baisses successives, le Québec enregistre lundi une légère hausse des hospitalisations liées à la COVID-19, au moment où la province recense aussi neuf décès supplémentaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces neuf nouveaux décès portent à 13 la moyenne quotidienne des décès. La tendance est ainsi en baisse de 17 % sur une période d’une semaine.

On observe lundi une légère hausse de trois hospitalisations liées à la maladie, qui découle de 43 nouvelles entrées et 40 sorties dans le réseau québécois de soins réguliers. À ce jour, 1077 patients atteints de la COVID-19 demeurent donc hospitalisés, dont 61 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de deux cas en 24 heures sur ce plan (trois entrées, cinq sorties).

Pour l’heure, les 1077 personnes hospitalisées représentent une baisse de 14 % par rapport à la semaine dernière. La diminution aux soins intensifs est par ailleurs plus prononcée, le nombre de patients y ayant reculé de 23 % depuis une semaine.

Les autorités signalent aussi 670 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 1062, en baisse de 5 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont nettement moins représentatifs en raison des limites toujours imposées au dépistage.

Samedi, la Santé publique a néanmoins réalisé 9178 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité est présentement de 9,7 % à l’échelle du Québec.

Jusqu’ici, plus de 108 060 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), desquels la forte majorité – plus de 84 480 d’entre eux – ont présenté un résultat positif.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de ralentir. Dimanche, à peine 4200 doses supplémentaires ont été administrées, dont plus de 2490 étaient des troisièmes doses.

Part des Québécois ayant reçu une dose : 86,6 %

Part des Québécois ayant reçu deux doses : 82,7 %

Part des Québécois ayant reçu trois doses : 49,4 %

Le Québec administre en moyenne 6450 doses quotidiennement. Du nombre, à peine 4220 personnes par jour viennent chercher leur troisième dose, alors que le Québec n’a pas encore franchi le cap des 50 % ayant reçu leur dose de rappel. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la province a tout de même administré plus de 18,8 millions de doses.

Avec Pierre-André Normandin