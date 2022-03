Deux ans de pandémie

La crise documentée

On a tellement parlé de la COVID-19 depuis deux ans qu’on oublie à quel point, au début, nous étions face à l’inconnu. Devait-on porter un masque ? Des gants ? Quels étaient les modes de contagion ? Devait-on laver ses aliments ? Les mots « distanciation » et « variant » n’étaient pas dans notre vocabulaire, et c’est dans ce climat très inquiétant que les photojournalistes ont commencé à documenter la pandémie.