Les hospitalisations liées à la COVID-19 poursuivent leur baisse marquée vendredi à l’échelle du Québec, au moment où la province rapporte 13 décès supplémentaires et que la campagne de vaccination regagne un peu de vitesse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 13 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 14. La tendance est ainsi stable sur une période d’une semaine, à environ -2 %.

Dans le réseau de la santé, on recense vendredi une baisse de 36 hospitalisations dans les soins réguliers, qui s'explique par 68 nouvelles entrées et 104 sorties. À ce jour, 1126 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 65 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de trois cas en 24 heures sur ce plan (cinq entrées, huit sorties).

Pour l’heure, les 1126 personnes hospitalisées représentent un baisse de 14 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 65 patients représentent une baisse de 19 % sur sept jours.

Dans de nouvelles modélisations parues mercredi, l’Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) a toutefois prévu une stabilisation du nombre de nouvelles hospitalisations, une première depuis le pic de la cinquième vague, qui a eu lieu à la mi-janvier. L’Institut s’attend à recevoir entre 48 et 92 patients atteints de la COVID-19 par jour au cours des deux prochaines semaines. Le réseau devrait se situer « entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ». Par ailleurs, une diminution du nombre de lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID est prévue.

Québec signale par ailleurs vendredi 1179 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 1100. La tendance est ainsi légèrement en baisse sur une semaine, soit -4 %. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont toutefois moins représentatifs en raison des limites imposées au dépistage.

Mercredi, la Santé publique a effectué 15 283 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Jusqu’ici, près de 106 300 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont plus de 83 000 présentaient un diagnostic positif.

Côté vaccination, les autorités ont administré jeudi près de 7900 doses, auxquelles s’ajoutent 134 vaccins donnés avant le 10 mars qui n’avaient pas encore été comptabilisés. Il s’agit d’un sommet depuis les derniers jours. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, le Québec a maintenant franchi la barre des 18,8 millions de doses administrées depuis le début de la pandémie.

Avec Pierre-André Normandin