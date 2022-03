Une « grande campagne » de distribution de 270 000 tests rapides se tiendra dès la semaine prochaine dans les entreprises du Grand Montréal comptant moins de 200 employés, au moment où l’essentiel des mesures sanitaires sera levé au Québec.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« La sortie de la pandémie est bien amorcée et nous permet maintenant d’adopter de nouvelles stratégies pour contenir le risque d’éclosion », a indiqué jeudi Michel Leblanc, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui organisera cette distribution avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

C’est dès mardi prochain qu’une plateforme de réservation disponible en ligne sera « mise à la disposition » des entreprises concernées. Celles-ci pourront ainsi signifier leur intérêt à obtenir des tests, ainsi que la quantité dont elles ont besoin. Les « modalités précises de réservation » de ces tests rapides seront communiquées aux chefs d’entreprise au courant de la semaine prochaine.

Au total, les deux organismes disent disposer de 270 000 tests rapides gratuits pour les entreprises comptant moins de 200 employés, avec objectif « de rendre ces tests directement accessibles sur les lieux de travail ».

Le tout survient au lendemain d’une allocution tenue devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain du Dr Karl Weiss, chef de la division des maladies infectieuses de l’Hôpital général juif de Montréal. L’expert a alors plaidé que la sortie de crise reposerait sur la vaccination, mais aussi sur « une approche différente où on va devoir avoir des tests plus facilement dans les lieux de travail ».

Pour l’avenir, le Dr Weiss a d’ailleurs également suggéré la création de « centres de traitement intégrés de la COVID » à l’extérieur des hôpitaux, où les gens pourraient aller se faire tester, se faire offrir des médicaments au besoin et se faire vacciner. « On veut hospitaliser le moins de gens possible. Garder les patients à l’externe. Si l’hôpital ne déborde pas, on n’aura pas besoin de fermer la société », dit-il.

Québec lèvera samedi une série d’allégements. Ce jour-là, les lieux publics pourront passer à 100 % de capacité. Il n’y aura plus de limite de capacité par table dans les restaurants et les bars. Ceux-ci pourront aussi revenir à un horaire normal, et cesser de tenir un registre des visiteurs. La danse et le karaoké seront à nouveau permis, et il n’y aura plus de limites quant au nombre de participants dans une salle louée. Le passeport vaccinal sera enfin totalement levé.