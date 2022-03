Le D r Luc Boileau affirme que les « cas contacts » pourront ainsi appliquer une approche d’auto-surveillance, en portant un masque lors d’interactions et en « évitant les sorties où on est obligés de retirer son masque », dans les restaurants et les bars, pour « protéger les autres personnes, en particulier les plus à risque ».

Les personnes qui ont été en contact avec la COVID-19 et qui n’ont pas de symptômes de la maladie n’auront plus à s’isoler au Québec à partir de samedi, au moment où l’essentiel des mesures sanitaires seront levées dans la province.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Aujourd’hui, dans le nouveau contexte qu’on connaît, on est à l’aise avec le fait que ces personnes puissent vivre un isolement modifié. À partir de samedi, si on est un cas contact et qu’on n’a pas développé de symptômes, il ne sera plus nécessaire de rester chez soi, mais plutôt de prendre des mesures pour protéger les autres durant 10 jours », a en effet annoncé le directeur de national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse.

Il affirme que les « cas contacts » pourront ainsi appliquer une approche d’auto-surveillance, en portant un masque lors d’interactions et en « évitant les sorties où on est obligés de retirer son masque », dans les restaurants et les bars, pour « protéger les autres personnes, en particulier les plus à risque ».

Selon lui, l’isolement pour ces personnes n’est pas « terminé », mais plutôt « modifié », afin de « vaquer à ses activités comme on le peut, mais en étant toujours très, très prudent pour les autres ». « Au lieu de rester isolés à domicile, on peut aller faire son marché, se promener bien sûr, faire des activités, mais être très prudents, puisque nous avons un risque de développer la maladie. Il faut que ces personnes-là restent conscientes qu’elles peuvent porter le virus », a-t-il encore prévenu.

Vers un retour « à peu près normal »

Le tout survient alors que le Québec lèvera ce samedi une série d’allégements qui ne devaient entrer en vigueur que le 14 mars, afin de « profiter des journées de la fin de semaine avec un minimum de restrictions ». Dès samedi, tous les lieux publics pourront passer à 100 % de capacité. Il n’y aura plus de limite de capacité par table dans les restaurants et les bars. Ceux-ci pourront aussi revenir à un horaire normal, et cesser de tenir un registre des visiteurs. La danse et le karaoké seront également de nouveau permis, et il n’y aura plus de limites quant au nombre de participants dans une salle louée. Le passeport vaccinal sera enfin totalement levé, deux jours plus tôt que prévu.

« La situation actuelle nous permet d’être optimiste et que de meilleurs jours s’en viennent pour nous tous au Québec. […] Dans le système de santé et surtout au niveau hospitalier, la situation s’améliore encore. On est à moins de 1200 lits. Cela dit, c’est énorme, ça reste encore beaucoup », a soulevé le Dr Boileau, en rappelant aussi que les hospitalisations pour d’autres raisons « augmentent » chez les patients atteints de la COVID-19. Environ 50 % des patients atteints de la COVID-19 entrent d’ailleurs à l’hôpital pour une autre raison, selon les données actualisées de la Santé publique. Aux soins intensifs, ce chiffre est de 30 %.

Pour lui, le retour à une vie « à peu près normale » ne veut donc pas dire « que le paysage maintenant est complètement nettoyé d’Omicron ». « L’infection perdure, et on a toujours des indices qu’il y a des milliers de cas par jours », a-t-il martelé, en révélant qu’à ce jour, la sous-lignée d’Omicron, le variant BA.2, représenterait au-dessus de 10 % des nouveaux cas de COVID-19.

Certaines mesures demeureront tout de même, dont le port du masque qui reste obligatoire dans les lieux publics, et ce, jusqu’à la mi-avril « au plus tard ». Pour l’heure, la Santé publique dit n’avoir « pas suffisamment de données » pour recommander le retrait du port du masque définitivement. Cette recommandation surviendra « au plus tôt » à la fin du mois de mars, a affirmé le Dr Boileau.

Les autorités ont par ailleurs confirmé ce jeudi que les élèves qui terminent leur 5e secondaire cette année pourront renouer avec leurs bals de finissants. « L’an dernier, les bals n’ont pas donné lieu à des éclosions particulières, alors on a bien confiance. Les bals se préparent plusieurs mois à l’avance et pour plusieurs étudiants, c’est une raison de réjouissance et ils en ont bien besoin », a soulevé la conseillère stratégique à la Direction générale de la santé publique, la Dre Marie-France Raynault.