La tendance à la baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit au Québec. La province enregistre toutefois 15 décès supplémentaires.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les 15 nouveaux décès rapportés jeudi portent à 14 la moyenne quotidienne. La tendance depuis une semaine est ainsi en baisse de 6 %. Au total, la province a enregistré 14 141 morts depuis le début de la pandémie.

On recense jeudi une baisse de 60 hospitalisations dans le réseau de la santé, qui se traduit par 70 nouvelles entrées à l’hôpital et 130 sorties. Dans l’ensemble du Québec, 1162 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec le virus, une baisse de 15 % par rapport à la semaine dernière.

Parmi ceux-ci, 68 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit un de moins que la veille (quatre entrées et cinq sorties). Il s’agit d’une baisse de 11 % par rapport à la semaine dernière.

Pour une septième semaine consécutive, le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse par rapport à la semaine précédente. Cette diminution s’observe dans tous les groupes d’âge et dans toutes les régions, relève l’Institut d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Dans de nouvelles modélisations parues mercredi, l’INESSS a d’ailleurs prévu une stabilisation du nombre de nouvelles hospitalisations, une première depuis le pic de la cinquième vague, qui a eu lieu à la mi-janvier. L’Institut s’attend à recevoir entre 48 et 92 patients atteints de la COVID-19 par jour au cours des deux prochaines semaines. Le réseau devrait se situer « entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ». Par ailleurs, une diminution du nombre de lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID est prévue.

Les 1267 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 1125, en baisse de 4 % sur une semaine. La tendance des nouveaux cas semble ainsi se stabiliser. Il convient toutefois de rappeler que les limites imposées au dépistage rendent les données liées aux infections nettement moins représentatives depuis déjà plusieurs semaines.

Mardi, la Santé publique a réalisé 14 046 tests de dépistage. Mercredi, 327 tests rapides positifs ont été « autodéclarés » sur la plateforme du gouvernement. Jusqu’à maintenant, 105 574 tests rapides ont été « autodéclarés », dont la forte majorité, soit plus de 82 000 d’entre eux, présentait un diagnostic positif de COVID-19.

La campagne québécoise de vaccination continue de ralentir. Au cours des 24 dernières heures, à peine 6563 doses de vaccin ont été administrées, auxquelles s’ajoutent 91 vaccins donnés avant le 9 mars qui n’avaient pas encore été comptabilisés.

Jusqu’à présent, 86,6 % des Québécois ont reçu au moins une dose, 82,5 % en ont reçu au moins deux et 49,2 % ont reçu leur troisième.

Avec Pierre-André Normandin