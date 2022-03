De nombreuses municipalités ontariennes continuent d'exiger la vaccination contre la COVID-19 pour leur personnel même si elles n'exigent plus de preuve vaccinale dans des établissements tels que les centres communautaires.

Allison Jones La Presse Canadienne

Le système de certificats de vaccination de la province couvrant les restaurants, les bars, les gymnases, les cinémas et les espaces événementiels a pris fin mardi et plusieurs municipalités ont confirmé que la vaccination ne serait plus nécessaire pour entrer dans leurs installations de loisirs et leurs centres artistiques.

Mais de nombreuses municipalités qui ont adopté des politiques exigeant que les employés soient doublement vaccinés maintiennent cette mesure en place.

À Toronto, la Ville a déclaré que malgré la levée des autres mesures de santé publique, sa politique selon laquelle les employés doivent être vaccinés n'est pas annulée.

«S'assurer que tous les employés, ainsi que les nouvelles recrues, sont vaccinés est un élément important de ce que fait la Ville pour aider à protéger la santé et la sécurité de tous les employés et des communautés avec lesquelles ils travaillent», a déclaré la Ville dans un communiqué.

Le directeur des communications d'entreprise de la région de York a indiqué que le maintien de l'obligation vaccinale des employés est conforme aux obligations de la municipalité en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

«Comme nous l'avons démontré tout au long de la pandémie, la région de York continue de prendre toutes les mesures possibles pour protéger nos employés et nos résidants, notamment par le biais de notre politique de vaccination obligatoire et en recommandant fortement à tout le personnel d'obtenir des vaccins de rappel dès qu'ils deviennent disponibles», a déclaré Patrick Casey dans un communiqué.

L'Ontario a exigé que certains secteurs, dont les soins de santé, les écoles et les établissements d'enseignement postsecondaire, élaborent des politiques de vaccination exigeant qu'au minimum les employés non vaccinés soient soumis à des tests réguliers.

Kieran Moore, le médecin-hygiéniste en chef de la province, avait dit qu'il aimerait dissoudre ces politiques, bien qu'il ait déclaré la semaine dernière que des discussions étaient en cours et que cela prendrait plus de temps.

De nombreuses institutions, notamment des hôpitaux, ont élaboré des politiques qui allaient au-delà de cette norme, licenciant les employés qui refusaient de se faire vacciner, et ces établissements ont déclaré que leurs exigences strictes resteraient en place malgré la levée des restrictions par la province.

La Ville de Windsor et la Ville de Clarington ont également déclaré que l'obligation vaccinale pour les employés resterait en place. La Ville de London a indiqué que sa politique était en révision, mais n'avait encore apporté aucun changement.

Sudbury a dit avoir revu sa politique de vaccination obligatoire dans le contexte des changements provinciaux de mardi et décidé de la conserver.

«Tout au long de la pandémie, nous avons pris des décisions qui sont ancrées dans la santé et la sécurité de nos employés et du public que nous servons», a déclaré la Ville dans un communiqué.

Ottawa a exigé que les employés non vaccinés suivent un cours de formation sur les vaccins contre la COVID-19, et une porte-parole a déclaré mardi que la Ville suivrait les conseils de santé publique.

«Cette politique est une mesure temporaire qui vise à réduire les risques associés à la COVID-19 et peut être modifiée à mesure que de nouvelles directives de santé publique, des lois provinciales ou fédérales, des règlements ou des ordonnances sont officialisés», a affirmé Valerie Turner, directrice générale des services à la clientèle innovants, dans une déclaration.