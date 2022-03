Cinquième vague

La Côte-Nord frappée à retardement

Plus de 480 cas actifs pour 100 000 habitants, remontée du nombre d’hospitalisations et forte hausse du nombre de morts ces dernières semaines : la vague du variant Omicron semble avoir frappé « plus tard qu’ailleurs » sur la Côte-Nord. Une situation qui se stabilisera heureusement dans les prochaines semaines, selon la Santé publique.