La fin du passeport vaccinal ne doit pas être le « Far West », lance Doug Ford

(Toronto) L’Ontario devrait lever mardi toutes les limites de capacité restantes pour les lieux publics intérieurs, ainsi que mettre fin à son système de preuve vaccinale. Mais le premier ministre Doug Ford a précisé lundi que ce ne devait pas être « le Far West ».

La Presse Canadienne

L’Ontario signalait lundi 849 hospitalisations liées à la COVID-19 et 279 patients aux soins intensifs, bien que tous les hôpitaux ne communiquent pas de données au cours de la fin de semaine.

Il y avait la veille 842 hospitalisations liées à la COVID-19 et 281 patients aux soins intensifs. L’Ontario enregistrait trois autres décès liés à la COVID-19.

On signalait lundi 1315 nouveaux cas de COVID-19, mais les politiques provinciales limitant l’accès aux tests PCR signifient que ce nombre est probablement plus élevé.

Les données sur les eaux usées surveillées par la table consultative scientifique de l’Ontario suggèrent que l’activité du coronavirus recommencerait à augmenter dans la province, après avoir constamment diminué depuis le début de janvier.

M. Ford a estimé que « la lumière au bout du tunnel devenait chaque jour plus brillante », mais que les citoyens devaient encore être prudents, car la pandémie n’est pas terminée. Certains commerçants affirment d’ailleurs qu’ils continueront d’exiger la preuve de vaccination. Pour Jan Campbell-Luxton, propriétaire du café-boulangerie « De la Terre », à St. Catharines, il s’agit là d’un « petit prix à payer » pour s’assurer que le personnel et les clients se sentent à l’aise et en sécurité dans son commerce.

Le Musée canadien de la nature, à Ottawa, affirme que la politique est là pour rester jusqu’à une date ultérieure, qui « n’a pas encore été déterminée ». Au gym de boxe « Underdogs » dans la région de Niagara, la fondatrice, présidente et entraîneuse en chef, Laura Ip, affirme que l’exigence restera en vigueur pour le moment, afin de protéger la sécurité et le bien-être des membres et de la communauté dans son ensemble.

Le cinéma Revue, à Toronto, indique également qu’il continuera d’exiger la preuve vaccinale pour toutes ses séances régulières et ses évènements spéciaux, jusqu’au 4 avril.

Pendant ce temps, certains experts en santé publique, dont les médecins hygiénistes de la région de Niagara et de London, conseillent aux commerçants de maintenir l’exigence de preuve vaccinale et félicitent ceux qui ont déjà décidé de le faire.