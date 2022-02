Quartiers vulnérables

Les « initiatives de proximité » au cœur de la solution

Logements insalubres et insuffisants, travailleurs vulnérables, sous-financement communautaire : plusieurs raisons expliquent pourquoi les quartiers plus vulnérables de la métropole, comme Montréal-Nord ou Saint-Léonard, ont été durement frappés par la COVID-19. À l’heure où le Québec se déconfine, des approches « chirurgicales » et ciblées y semblent donc plus urgentes que jamais.