(Québec) « Infantilisés » par le gouvernement durant la pandémie, les aînés contre-attaquent.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Ils réclament notamment une nouvelle allocation financière et préparent un ensemble de revendications pour ne plus « jamais revivre » un drame aussi éprouvant.

« Nous nous sommes sentis infantilisés et nous avons souffert d’isolement plus que jamais », a témoigné Lise Lapointe, de la Coalition pour la dignité des aînés, en conférence de presse lundi matin à la tribune de la presse parlementaire de Québec.

« On nous le répétait à chaque conférence de presse, nous étions devenus des personnes condamnées à notre résidence. Ça a créé des problèmes mentaux. On ne pouvait même plus sortir pour nous approvisionner. On a vraiment senti qu’on avait atteint un âge plus que difficile. »

Les organismes ont annoncé la tenue d’États généraux sur les conditions de vie des aînés le 3 mai, une vaste consultation pour aboutir à des exigences précises, notamment concernant les services et le soutien à domicile.

Les associations demandent aussi une nouvelle allocation pour préserver le pouvoir d’achat des aînés, durement affecté par l’inflation.