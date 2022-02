Mesures sanitaires aux frontières

Ottawa jette du lest

(Ottawa) Dans un peu moins de deux semaines, les voyageurs auront le choix entre passer un test PCR ou un test antigénique avant de prendre un vol – ou de prendre la route – à destination du Canada. Ils ne seront plus systématiquement dépistés à l’aéroport et n’auront plus l’obligation de s’isoler en attendant le résultat d’un test. Quant aux enfants de moins de 12 ans, ils n’auront plus à faire de quarantaine au retour de voyage.