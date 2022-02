(Québec) Après avoir prêté flanc à la critique, le gouvernement Legault annonce mercredi une série d’assouplissements touchant les milieux d’hébergement pour aînés, comme les CHSLD et les résidences privées. Québec jette du lest sur les mesures d’isolement des aînés.

Fanny Lévesque La Presse

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui est de retour mercredi d’un congé maladie, présentera mercredi après-midi une série d’allégements des consignes sanitaires dans les milieux de vie pour aînés et ressources intermédiaires. Les assouplissements s’inscriront dans la nouvelle approche du gouvernement Legault « d’apprendre à vivre avec le virus », a-t-on indiqué.

Mme Blais présentera les mesures à 15 h 30 en compagnie du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

Déjà, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié une mise à jour des mesures d’isolement et de dépistage pour la gestion des cas et des contacts. Dorénavant, seul l’usager qui est déclaré positif à la COVID-19 sera isolé pendant cinq jours en résidences privées pour aînés (RPA) et dix, en CHSLD. Un usager symptomatique doit aussi s’isoler dès l’apparition des symptômes.

Les aînés qui n’ont pas été en contact avec un cas positif n’auront plus à s’isoler ni subir de tests de dépistage dans tous les milieux de vie. Il en va de même pour un contact « élargi », ce qui veut dire avoir eu une exposition à risque faible ou modéré au virus. L’apparition de symptômes sera surveillée pendant 14 jours.

Pour les contacts « étroits », un isolement préventif de cinq jours sera exigé pour les personnes pleinement vaccinées et de 10 jours pour les non-vaccinés.

La semaine dernière, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) déplorait les effets dévastateurs du surconfinement sur les personnes âgées alors que les CISSS et CIUSSS imposent des mesures strictes et rigides dans les milieux d’hébergement. Un milieu de vie était considéré en éclosion dès l’apparition de deux cas et plus du virus.

Des propriétaires de RPA dénonçaient alors de devoir isoler même les personnes qui n’étaient pas malades.

La semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait promis d’harmoniser ses directives ministérielles pour tenir compte d’Omicron, beaucoup moins virulent que les variants précédents.