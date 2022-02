La baisse marquée des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit au Québec, qui en recense maintenant officiellement moins de 2000. De nouvelles projections anticipent d’ailleurs que la province atteindra la barre des 1500 d’ici deux semaines.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

On signale toutefois mercredi 24 nouveaux décès en lien avec le virus, ce qui porte à 30 décès par jour la moyenne quotidienne calculée sur une période d’une semaine. La tendance est ainsi en baisse de 15 % dans les sept derniers jours.

Dans le réseau de la santé, les autorités observent une nouvelle baisse de 57 hospitalisations par rapport à la vielle, qui se traduit par 130 nouvelles entrées et 187 sorties. À ce jour, 1995 patients sont toujours hospitalisés en lien avec le virus, dont 129 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de trois cas en 24 heures sur ce plan (13 entrées, 16 sorties).

C’est il y a 40 jours, alors que la vague Omicron entraînait une forte hausse des hospitalisations au début du mois de janvier, que le Québec avait franchi le seuil symbolique des 2000 hospitalisations. Globalement, la tendance demeure à la baisse de 15 % sur une semaine dans le réseau hospitalier régulier. La baisse aux soins intensifs sur une semaine est de 25 %.

Dans de nouvelles projections parues mercredi, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) prévoit d’ailleurs que la baisse des hospitalisations se poursuivra. L’organisme gouvernemental prévoit en effet « une diminution du nombre de lits réguliers occupés par des patients COVID, pour atteindre environ 1500, soit au-dessus du niveau 3 défini par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ».

Aux soins intensifs, la diminution sera aussi marquée, « pour atteindre environ 60, soit sous le niveau 1 défini par le MSSS », anticipent les experts. Ceux-ci projettent globalement une « stabilisation » du nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes, autour d’environ 90.

Zoom sur les cas et la vaccination

Québec rapporte par ailleurs 2328 nouveaux cas de COVID-19, portant à 2217 cas par jour la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. La tendance est ainsi en baisse de 25 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que les limites imposées au dépistage rendent toutefois ces données nettement moins représentatives.

Lundi, la Santé publique a réalisé 23 053 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Jusqu’ici, plus de 84 820 tests rapides ont été « autodéclarés » en ligne par des Québécois, dont environ 65 870 présentaient un résultat positif.

Côté vaccination, un peu plus de 20 590 doses supplémentaires ont été administrées mardi – un chiffre relativement plus élevé que les derniers jours –, auxquelles s’ajoutent aussi 4460 vaccins donnés avant le 15 février qui n’avaient pas encore été officiellement comptabilisés.

En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont plus de 18,5 millions de doses qui ont été données à des Québécois, à ce jour. À ce jour, 86,5 % des Québécois ont une dose et 81,7 % d’entre eux en ont deux, pendant que 47 % de la population québécoise a maintenant sa dose de rappel.

Ces données sont publiées alors que depuis mercredi, le passeport vaccinal n’est plus obligatoire pour accéder aux commerces de grande surface (1500 mètres carrés et plus), ainsi qu’à la Société des alcools du Québec (SAQ) et à la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Avec Pierre-André Normandin