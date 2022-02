À compter du 28 février prochain, les voyageurs auront le choix d’opter soit pour un test PCR, soit pour un test antigénique, les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas pleinement vaccinés n’auront plus à s’isoler pendant 14 jours au retour d’un voyage en avion, et on reviendra à un dépistage aléatoire dans les aéroports.

(Ottawa) Exit le dépistage systématique dans les aéroports, exit l’obligation d’avoir impérativement recours à un test PCR, exit la quarantaine obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qui rentrent de voyage, exit l’obligation de s’isoler en attendant le résultat d’un test à l’arrivée.

Mélanie Marquis La Presse

Plus spécifiquement, à compter du 28 février prochain, les voyageurs auront le choix d’opter soit pour un test PCR (subi au maximum 72 heures avant), soit pour un test antigénique (subi au maximum 24 heures avant), les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas pleinement vaccinés n’auront plus à s’isoler pendant 14 jours au retour d’un voyage en avion, et on reviendra à un dépistage aléatoire dans les aéroports.

« Ces changements sont possibles non seulement parce que nous avons franchi le pic du variant Omicron, mais également parce que les Canadiens de tout le pays ont écouté la science et les experts, ont suivi les mesures de santé publique et ont pris des précautions en vue de se protéger et de protéger leurs familles et leurs collectivités », a déclaré le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, en conférence de presse à Ottawa.

Dès le 28 février, également, les vols internationaux pourront se poser dans les aéroports de partout au pays, s’est réjoui le ministre des Transports, Omar Alghabra. Il y a vu une bonne nouvelle pour le tourisme dans des secteurs qui étaient devenus plus difficilement accessibles, le gouvernement ayant restreint le nombre d’aéroports où les avions pouvaient atterrir.

Le gouvernement abaisse aussi du niveau 3 au niveau 2 son niveau d’alerte aux voyageurs, c’est-à-dire qu’il ne déconseillera plus les voyages non essentiels à l’étranger.

Mais cela ne signifie pas qu’il faut baisser la garde, a averti le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. « Les voyageurs doivent également comprendre qu’il existe un risque permanent que les mesures relatives à la frontière et aux déplacements dans les autres pays, ainsi qu’au Canada, changent pendant qu’ils sont à l’étranger », a-t-il affirmé.

Les voyageurs non vaccinés continueront de devoir se soumettre à un test de dépistage à leur arrivée et huit jours après celle-ci. Ils devront également rester en quarantaine pendant 14 jours, a fait remarquer le ministre Duclos.

Pour prouver une infection antérieure à la COVID-19, le gouvernement du Canada continuera de n’accepter que les résultats des tests moléculaires effectués au moins 10 jours civils, mais pas plus que 180 jours civils, avant l’entrée au Canada.

Il a ajouté que d’autres pourraient suivre, « si et seulement si la situation le permet », en faisant miroiter que « l’exemption de tests pour les voyages de moins de 72 heures pourrait être remise en vigueur », et que « les exigences en matière de tests préarrivée pourraient être relaxées davantage ».

Le gouvernement avait sorti cinq ministres pour faire ces annonces, mardi – Jean-Yves Duclos (Santé), Omar Alghabra (Transports), Marco Mendicino (Sécurité publique), Randy Boissonnault (Tourisme), Dominic LeBlanc (Affaires intergouvernementales) – ainsi que l’administratrice en chef de la Santé publique, la Dre Theresa Tam et son adjoint, le Dr Howard Njoo.