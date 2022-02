Doug Ford estime qu’il est temps de passer à autre chose et de « revenir à la normale », sans mesures de santé publique comme les masques – bien que son gouvernement n’ait pas encore fixé de date pour mettre fin à cette règle.

(Toronto) Le premier ministre de l’Ontario affirme que le monde en a « fini » avec la COVID-19 et qu’il est temps d’« aller de l’avant ».

La Presse Canadienne

Doug Ford a fait ces commentaires, mardi, lors d’une annonce en matière de fabrication à Hamilton.

Il a dit qu’il n’aimait pas mettre en place des mesures sanitaires telles que les certificats de vaccination, mais qu’il l’a fait sur les conseils du médecin hygiéniste en chef de la province.

L’Ontario prévoit lever cette mesure au début du mois de mars, en plus de mettre fin aux limites de capacité des entreprises et à celles imposées sur les rassemblements sociaux. M. Ford a dit qu’il avait « hâte » de mettre fin aux mesures.

M. Ford estime qu’il est temps de passer à autre chose et de « revenir à la normale », sans mesures de santé publique comme les masques – bien que son gouvernement n’ait pas encore fixé de date pour mettre fin à cette règle.

Le premier ministre ontarien a noté que les gens devaient encore faire preuve de prudence pour éviter de propager la COVID-19, mais a fait valoir que « nous ne pouvons pas rester dans cette position pour toujours ».

1550 hospitalisations

L’Ontario signale par ailleurs que 1550 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19 dans la province, dont 384 aux soins intensifs.

Il s’agit d’une baisse comparativement aux 2254 hospitalisations et 446 patients aux soins intensifs rapportés il y a une semaine.

Dix-neuf autres décès attribuables à la COVID-19 ont été signalés mardi.

L’Ontario rapporte également 1593 nouveaux cas de COVID-19, bien que les limites d’accès aux tests signifient que le nombre réel de cas est probablement plus élevé.

Environ 37 % des foyers de soins de longue durée de la province ont des éclosions actives de COVID-19.

L’Ontario ne communique pas de données sur les cas de COVID-19 dans les écoles, mais cinq établissements scolaires ont été fermés pour des raisons opérationnelles et 206 écoles de la province signalent des taux d’absence des élèves et du personnel de 30 % ou plus.