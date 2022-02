Le déconfinement est devancé en Ontario. Le passeport vaccinal ne sera plus réalité dès le 1er mars, soit deux semaines plus tôt que prévu, alors qu’à partir de ce jeudi, les restaurants, les bars et les gyms pourront de nouveau fonctionner à pleine capacité.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Supprimer ces mesures, ça a toujours été notre objectif. […] Comme vous tous, j’ai attendu longtemps ces nouvelles », a lancé le premier ministre de la province, Doug Ford, lors d’une mêlée de presse lundi matin.

Dès le 17 février, « nous allons retirer toutes les limites de capacité » dans les commerces, a martelé M. Ford, en précisant néanmoins que les stades, les salles de concert et les théâtres devront demeurer à 50 % de leur capacité. Les Ontariens pourront aussi se rassembler à 25 personnes à l’intérieur dans une résidence privée, et 100 à l’extérieur. Dans les évènements publics organisés, la limite sera de 50 personnes à l’intérieur, et il n’y aura pas de restrictions à l’extérieur.

C’est le 1er mars, dans un peu plus de deux semaines, que toutes les limites de capacité seront levées. Le passeport vaccinal sera aussi levé le même jour au niveau provincial. Fait à noter : les commerces qui le désirent pourront néanmoins continuer d’exiger ce passeport vaccinal. Au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a laissé entendre vendredi qu’il espère suspendre le passeport vaccinal dans « dans quelques semaines », mais que la mesure pourrait réapparaître en cas de sixième vague.

M. Ford, qui dit avoir reçu une recommandation de la Santé publique ce week-end, assure que son plan « était en place bien longtemps avant les manifestations » des camionneurs, à Ottawa et à Windsor notamment. Il affirme que c’est plutôt la baisse des hospitalisations et le redémarrage des chirurgies qui l’incite à aller de l’avant. Dimanche, les autorités ontariennes recensaient 1540 hospitalisations liées à la pandémie, comparativement à 1704 la veille.

« Nous avons le niveau de protection dont nous avons besoin pour supprimer les mesures de santé publique. Notre système de santé est maintenant en bien meilleure position. Nos décisions ont été fondées sur des données. Et nos chiffres de vaccination parlent d’eux-mêmes », a d’ailleurs martelé le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, aux côtés du premier ministre.

Côté vaccination, la troisième dose sera aussi disponible pour tous les 12-17 ans en Ontario, dès vendredi. Toutefois, le port du masque demeurera en place « un peu plus longtemps » en Ontario, a maintenu Doug Ford. Le Dr Moore promet toutefois de « continue à suivre les données » pour « prendre une décision » à cet égard dans les prochaines semaines.

« Sérieuses conséquences »

Le premier ministre ontarien a profité de son apparition publique, lundi, pour monter de nouveau le ton contre les camionneurs et les manifestants à Ottawa et Windsor qui, selon lui, prennent trop de citoyens et de commerçants « en otage ».

Soyons clairs : si vous choisissez d’utiliser votre véhicule pour créer le chaos, vous perdrez ce véhicule et votre permis, purement et simplement. Nous allons vous lancer tous les outils dont nous disposons. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

M. Ford, qui a avoué lundi que la division entourant les restrictions sanitaires affecte directement sa famille et ses proches, est toutefois demeuré évasif sur ce qu’il pense de la Loi fédérale sur les mesures d’urgence, que Justin Trudeau s’apprête à invoquer pour mettre fin aux manifestations au centre-ville d’Ottawa. Une réunion avait lieu en matinée avec les provinces à ce sujet. « Il faut ramener la loi et l’ordre dans notre province », a simplement glissé M. Ford.

« À ceux d’entre vous qui sont encore là, avec pour seul objectif de causer la destruction et le chaos : il y aura de graves conséquences pour ces activités illégales », a-t-il encore persisté.

En parlant d’une situation « plus complexe » à Ottawa qu’à Windsor, il a réitéré que les trois niveaux de gouvernement sont actuellement « concentrés » à mettre un terme à l’occupation. « La police a tous les outils dont elle a besoin, toutes les ressources sont disponibles », a-t-il rappelé, quelques jours après avoir déclaré l’état d’urgence.

Le centre-ville d’Ottawa est paralysé depuis 18 jours par des manifestants qui réclament la fin des mesures sanitaires. Ils ont stationné plus de 400 camions lourds dans les rues du centre-ville et refusent de quitter les lieux, malgré l’état d’urgence décrété par la ville d’Ottawa et la province de l’Ontario. Leur présence empoisonne la vie des résidants de la capitale fédérale qui déplorent l’incapacité des forces policières à rétablir l’ordre. Certains résidants ont organisé des contre-manifestations pour exprimer leur désespoir.

