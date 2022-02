Le Québec rapporte samedi 28 décès supplémentaires dus à la COVID-19. Mais la pression exercée continue de diminuer sur le réseau de la santé avec une baisse des hospitalisations.

Léa Carrier La Presse

Le ministère de la Santé rapporte une nouvelle baisse de 71 des lits occupés en lien avec la COVID-19. Cette baisse se traduit par 131 nouvelles entrées et 195 sorties. À ce jour, 2143 personnes demeurent toutefois hospitalisées en raison du virus. Aux soins intensifs, ce nombre est de 153. Il s’agit d’une baisse de 11 par rapport à la veille.

Les autorités ont signalé 2359 nouveaux cas de la COVID-19, ce qui porte la moyenne de cas à 2655 par jour. Rappelons cependant que le dépistage est limité et que ces données sont largement sous-évaluées.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 2655, une baisse de plus de 14 % par rapport à samedi dernier.

Le nombre d’éclosions actives a diminué, passant de 1134 à 1130.

Un total de 20 736 analyses ont été réalisées vendredi. Le taux de positivité est demeuré à 11,0 %.

Pas moins de 33 661 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont seulement 705 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans et 24 165 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 91 %. On signale aussi qu’environ 86 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 49 % a reçu une dose de rappel.

Avec La Presse Canadienne